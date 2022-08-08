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Голям пожар блокира трафика към морето

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Голям пожар блокира трафика към морето
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Голям пожар край Слънчев бряг, в района под заведението "Ханска шатра", блокира автомобилния трафик, съобщават от полицията пред 24 часа.

Сигнал за пламнали сухи треви е получен около 14 ч. днес, 8 август, а към момента гасенето все още продължава.

На място са шест пожарни коли, като освен огнеборци в пресечения и трудно достъпен терен с огнената стихия се борят и горски служители.

Движението е спряно, образувани са огромни опашки от автомобили в двете посоки - към Варна и към Бургас.

#Пожарникарите

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