Голям пожар блокира трафика към морето

Голям пожар край Слънчев бряг, в района под заведението "Ханска шатра", блокира автомобилния трафик, съобщават от полицията пред 24 часа.



Сигнал за пламнали сухи треви е получен около 14 ч. днес, 8 август, а към момента гасенето все още продължава.



На място са шест пожарни коли, като освен огнеборци в пресечения и трудно достъпен терен с огнената стихия се борят и горски служители.



Движението е спряно, образувани са огромни опашки от автомобили в двете посоки - към Варна и към Бургас.