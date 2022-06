Борим се за оцеляване със „Звярът“ само в кината от 12 август

Send to Kindle

Този августзаконът на джунглата е единственият, който има значение. Световната звезда Идрис Елба (Бързи и яростни: Хобс и Шоу) и режисьорът Балтазар Кормакур (Еверест) ще ни отведат дълбоко в красивите, но опасни простори на африканската савана и ще ни изправят лице в лице със Звярът. В ускоряващия пулса напрегнат трилър, баща и двете му дъщери се оказват преследвани от гигантски свиреп лъв, жаден за човешка кръв. Борете се за оцеляване – в природата има място само за един върховен хищник.

В Звярът наскоро овдовелият лекар Нейт Даниелс (Идрис Елба) решава да осъществи отдавна планирано завръщане в Южна Африка, където за първи път е срещнал жена си, с надеждата отново да се сближи с двете си отчуждени дъщери. Тримата се отправят към резерват за диви животни, поддържан от техния дългогодишен семеен приятел и биолог Мартин Батълс (Шарлто Копли), но това, което започва като спокойно пътешествие в търсене на душевен покой и семейно разбирателство, се превръща в кошмарна борба за оцеляване. По петите им е огромен кръвожаден лъв, който, след сблъсък с бракониери, вижда всички хора като плячка.

Ще успее ли Нейт да спаси семейството си? На какво е способен човек, за да оцелее и възможно ли е да спечели в неравностойна битка с дивата природа? Отговорите ще открием в спиращия дъха напрегнат трилър Звярът, открояващ се с вълнуваща история, красива визия и високо ниво на продукция, които поставят филма сред най-качествените представители на creature feature жанра.

Режисьор на Звярът е Балтазар Кормакур (Еверест), а сценарият е дело на Райън Енгъл (Rampage: Унищожителите), по идея на Джейми Праймак Съливан. Продуценти са Уил Пакър (Ченге за един ден), Джеймс Лопес и Балтазар Кормакур, а изпълнителни продуценти са Джейми Праймак Съливан и Бърнард Белю. В ролите са Идрис Елба, Шарлто Копли, Аяна Хали (This is Us), Лий Сава Джефрис (Empire), Мелани Джарнсън и др.

Звярътдебне само в кината от 12 август.