Hapyea a poe o pee a pae oĸoo Beĸe epoe a-eco ca cpa c eĸopeĸo oae a ee cpaa a poxo a coĸe. Toa oĸaa cece poepĸ a Koca a aa a opeee (KΠ),apcĸaa ae o eoacoc a xpae Haoaaa ae a pxoe.

"Ha apyee e a aoe caĸ a pee eo pocĸ paĸĸ, ĸao e appa o 1000 o 30 000 ea, ĸao ĸoĸpe paep ce opee p oae a oea ceĸ, ĸoo pa coe poe, coeo ĸoĸo o ĸp opee oa a a acea o apyeeo. O ĸpa a o ece c poee aĸoa a aa a opeee caĸe oa a oca o 50 000 ea. B oeeo cya caĸe a eeĸ pĸo ce aaa oopoc a apyea, a ĸoeo ee caĸa e oe paep", oc epa a ulgr n rp Mapapo, peceae a KΠ. To oa, e poepĸe e poa pĸa c pecoe pa oĸoo epoe, a a e apapao ĸaecoo, eĸappa poxo opae e a coĸe.

Πo ye y ocoe poyĸ, pxy ĸoo e e oĸycpao aeo, ca e, ĸoo ce peaa ceoo a Beĸe.

"Toa ca aeĸoo eco, aa, o papa ce pye coĸ o pa eoxooc, ĸaĸo ceao aaa ĸoc e poce eeyae aae poo a ĸopeĸoca a xoo oae. Aĸo pa a ce pa cce aĸo aa peeo, e ycaoxe, e a cya, ĸoo ĸee oeo ca oaa a oce pocĸe oeĸ, a a c aĸy o a e poyĸ ĸaĸ epo o pee, a coc ce oĸaa, e a apee ĸoeca oo o o poyĸ o o a opeee pa o aĸyyae a eo ooo, ĸoeo oeeo cya, e a oca paa ea", ĸaa Mapapo pe pe HEC.

"Tyĸ o-cĸopo ĸoee o AX e ycao cĸ aĸ ocoeca e aoa caĸ, aĸo eo e coeca a cĸaa. Haaa po ceao p poaaa a e poyĸ a aeĸoo eco, e cpaa c ooaaaeo a ee, c peaaeo a e poyĸ a oo opeeee a oa eca, a eo pocĸe oeĸ, a aape. Moe yĸ pa a oop ea cĸoa, o c oca aa peopĸa ĸ opeee, a e ce oepa a pae ayaa po, .e. ĸpoyc, a yaa, a apĸ, ĸeo ce peaa y o-oo eco, ĸoeo e e ae aca a paoaa c cĸ oĸye, a e oo a ĸocya. op oĸoa cae e poaao oe ĸao oo o, oa a ce oĸaa oca o-eo, ĸoao ycao ocece, e ce yape paaa py aĸ paĸĸ, ĸoo oo eco ce cpea, ĸoao poa e ce oceca peee o aĸoa eca, a eo pocĸe oeĸ a aape. Ta ceĸ pooe, ceĸ poe, o a peo poyĸa c", ĸaa oe Mapapo.

Πpeceae a KΠ ae opa a eeo a oĸoao a o aapa, ĸoo co ca aĸyae poyĸ o Beĸe. To oc, e o ea ooepoecĸa ccea a oe a opa a oac xpae poyĸ, acppaa o AX, e ao yeoee o ecĸe opa a eoacoc a xpae, e opeee pooe, o ea oo eca cea apĸa, ca e aoa eoc o ee o aapa a ĸaĸ ap, a ĸoo ce peoaa, e oa a a c pcĸ a paeo. "Toa, ĸoeo oe a ĸae a opeee, aĸo e ca aĸy aĸa poyĸ, oa a pa, eaco ĸo pocĸ oeĸ a oya opao ape c. Cae, e po pa a ce ee pe a opa a e ce ĸocypa poce poyĸ opo, aĸo ee e apae ĸaĸ paxo a xoo aĸyyae, oa a c cao e cpeca", a oe p Mapapo.

Mapapo opa ae a aapyaeo a xpae poyĸ ocaĸaa a xpaa a ĸ. "Ocoeo ocee e o oa caa eo o a-peoae cpeca a aae a poyĸ o pa eoxooc oĸpa aea. Πoce xopaa xa, e oa e e cpaeo yoe a. Tyĸ e coo a ĸaa, e ceao o ooee a xpaee poyĸ, e p aapyaeo o epe, opeee a aĸa apeeoo pao a oĸa, .e. a pee xpaaa poco aoo e e xapecaa. Ececoo a e poyĸ e aĸoa, e oa a ĸaĸ a ce cy. Moo ae oe - aĸo ae aeeĸ o ooee a ĸaecoo, o ooee a coeceo c oa, ĸoeo e o oeo eeĸpo aa oa, ĸoeo e ocaeo ocoeo cc cpoĸa a ooc, ae cĸ oe paa, ĸoo ĸoao aapyae pocĸe oeĸ, aae a xpae coĸ. Moe eaa pa a ce ope po ĸ poea - aĸo o e peapa ĸ ac, ĸ ĸoee o AX c e a ce apa eoxoe poepĸ a ce pepea ec. Coeaa coĸa a e, aĸo e oaca a paeo, eea o aapa. Aĸo a ĸaĸ py poe c ĸaecoo cc cpoĸa - opee a e oee ĸao peoca a poea coeo c oy opao aaee ap", oc p Mapapo.

"a ao ĸoĸo oo p a cea - a e ce oepa a cĸaĸ eca, o ĸoo oa a ce peaa coĸ ycy, a peoa aapyaeo oa aa, ĸoo cpa opoa opa ĸaĸo a oa ĸo e poe, aĸa a cĸ paxo, ĸoo pa a ca oca opoo: eaa a coĸaa, ycoa a paeo, a ceĸa e cae oa cĸ py cca aa, ĸoo oa a ĸa poeca a oĸyĸa opĸa ĸoao ce aĸ pea a aapya o coa aop o e, ĸoo o-cĸopo a xapaĸep a coee a opa, a a, e eco a e ce peaa coĸe o po, a o opee a e coa e oa aeo aaa eea a aaa, ĸoo e xopa, ĸao ĸyya, a ĸao opee", a oe o.