Гидженов ще свири дербито Лудогорец-ЦСКА

Радослав Гидженов ще ръководи дербито от втория плейофен кръг в Първата шестица между Лудогорец и ЦСКА. Двубоят е в събота от 20,00 часа в Разград. Домакините вече си осигуриха 11-а поредна шампионска титла, а "червените" пристигат без петима основни играчи - Амос Юга, Греъм Кери, Тибо Вион, Иван Турицов и Жеферсон. Всички те са наказани. Ето и останалите назначения за срещите от Първа лига:

30 април 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Николай Тодоров Петров

30 април 2022 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Кольо Димитров Данев

1 май 2022 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Атанас Петров Бозев

Съдийски назначения 29-ти кръг Първа лига

29 април 2022 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Мустафа Севди Шефкет

СН: Георги Генов Нарлев

29 април 2022 г., петък, 20:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Красимир Атанасов Атанасов

СН: Георги Спасов Славов

2 май 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Константин Делов Писков

2 май 2022 г., понеделник, 20:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Царско село 2015

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Ичко Лозев Лозев