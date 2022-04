Украинските сили: Унищожили сме 20 800 окупатори+802 танка и 169 самолета

Украинските сили, защитаващи територията на суверенната си държава, са успели да избият почти 21 000 руски окупатори. Статистиката за загубите на врага е от началото на войната, която Русия предизвика чрез нахлуването си в Украйна.

Общите бойни загуби на врага от 24.02 до 19.04 Ориентовно Косали /he total combat loss of the enemy from24.02 to 19.04.4 were

личен склад / персонал - ликвидирани са около 20800 души,

танкове / tanks ‒ 802 од,

бойни бронирани машини / APV ‒ 2063 од,

артилерийски системи / artillery systems - 386 o

РСЗВ / МЛРС - 132 от,

ППО / Anti-aircraft warfare systems самолет / самолет - 169 од,

хеликоптери / хеликоптери - 150 от,

автомобилна техника / vehles - 1495 од,

кораби /лодки / лодки / резачки - 8 од,

резервоар с ПММ / резервоари за гориво - 76,

БПЛА оперативно-тактическо ниво - 158.

Специална техника / special equipment - Сочни инсталации ОТРК/ТРК/ мобилна СРБМ система - 4.

Данните се актуализират

Бийте окупанта! Заедно ще победим! Нашата сила е в истината!

Удари окупатора! Да победим заедно!