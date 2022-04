Клането в Буча: Забравете за Толстой и Чайковски. Русия означава варварство СНИМКИ/ВИДЕО

„Регионът на Киев. Адът на 21-и век. Телата на мъже и жени, убити, докато са с вързани ръце. Най-тежките престъпления на нацизма отново са в Европа. Това е било направено съзнателно от Русия“, посочи в Туитър от своя страна Михайло Подоляк, съветник в украинската президентска канцелария, пише Дунав мост.

АФП видя вчера мъртвите тела на най-малко двайсетина души с цивилни дрехи да лежат на улица в Буча. Едното бе с вързани ръце; труповете бяха разхвърляни на стотици метри разстояние.

My brother sent this to me. Town of Bucha northwest of Kyiv. The amount of dead citizens on one street alone…I just can’t even process. pic.twitter.com/KOSwISih6N — Viktoriia 🇺🇸🇺🇦 (@ViktoriiaUAH) April 1, 2022

В момента нямаше как да се определи причината за смъртта им, но на главата на едно от телата личеше голяма рана, отбелязва АФП.

„Всички те са били разстреляни… те (руснаците, бел. АФП) ги убиваха с куршум в главата“, увери пред АФП кметът на Буча Анатолий Федорук.

„В Буча погребахме вече 280 души в общи гробове“, защото беше невъзможно да го направим в трите гробища на общината, всички в обсега на руските военни, добави Федорук.

Украинските сили успяха да заемат Буча изцяло едва преди няколко дни след около един месец усилия.

A man tried to bring back home some potatoes for his starving family in Bucha.



Russia has been killing Ukrainians who try to feed their families since at least the 1930s. pic.twitter.com/U6WadhAZFQ — Visegrád 24 (@visegrad24) April 3, 2022

Първи реакции на света, събрани от „Медуза“

Руските войски окупираха град Буча в Киевска област в продължение на почти месец – преди няколко дни те напуснаха града. След отстъплението им целият свят видя какво е оставила Русия в Буча и други селища край Киев: невъоръжени цивилни лежат мъртви по улиците, а някои от тях са с вързани ръце. Украински, международни и руски общественици, политици, икономисти и журналисти вече реагираха на събитията в Буча. Публикуваме техните думи.

Вчера, след като отразихме разрушенията в село Дмитровка край Киев, решихме да разгледаме участъка от пътя от Киев до Житомир, или по-скоро от [село] Мила до [село] Мрия. Видяхме много изгорели цивилни коли с обгорели тела в тях. Изглежда, че руснаците първо са убили тези хора, а след това са се опитали да скрият доказателствата за военните си престъпления. Ръцете на един мъж бяха вързани с тиксо. Най-вероятно е бил взет в плен.

Тези цивилни се опитват да се евакуират на безопасно място. Убийството на едно от тези семейства е заснето от украински дрон – видеото се разпространява в медиите по целия свят. Мъжът вдигнал ръце във въздуха, след което бил застрелян, а съпругата му прикрила сина си с тялото си.

Вярвам в човечеството. Но това, което видях вчера, беше нечовешко. Човек би си помислил, че хората не са способни на такива зверства. Но, както виждаме, руснаците са способни. Стотиците трупове на цивилни граждани, открити в Буча и Ирпен, не са първото и вероятно не са последното доказателство за тази нечовешка жестокост. Това, което видях, не е нищо друго освен военно престъпление.

Олексий Арестович

съветник на ръководителя на канцеларията на украинския президент

Буча, Ирпен и Гостомел са освободени градове, които приличат на картина от постапокалиптичен филм на ужасите. Светът трябва да е ужасен от случилото се в Буча, Ирпен и Гостомел. За съжаление, не мисля, че картината в другите украински градове е по-добра. Но ВСУ, другите отбранителни сили и специалните служби на Украйна ще направят всичко възможно, за да открият и накажат престъпниците. Никое престъпление няма да остане ненаказано. За днес няма да има други новини. Светът трябва да е ужасен.

Христо Грозев

Разследващ журналист

[Снимки от Ирпен] – последиците от неуспешното руско освобождение. Дали средностатистическият руски гражданин осъзнава реалната цена, която ще трябва да плаща като репарации до края на живота си?

Дмитрий Комаров

Украински телевизионен водещ

Тази сутрин първият конвой на Патрулната полиция влезе в освободения град Буча. Днес те започват да доставят хуманитарна помощ. Това, от което се нуждаем най-много, е хляб. Хората плачат при вида на хляба. Ужасни разрушения и зверства на руската армия – те унищожават мирни градове и мирни хора. Брутално, с вързани ръце, те убиват хора. Те грабят. Те отнесоха всичко, което можеха да отнесат. Напускайки, те залагат капани на всичко, което може да бъде минирано. Безпрецедентна подлост и безчовечност.

Има много работа за вършене. Ще възстановим и изградим. Слава на нашите герои от ZSU, полицията, Националната гвардия и всички сили за сигурност. Ирпен е освободен. Буча е освободена. Победата е все по-близо. Слава на Украйна!

Тоомас Хендрик Илвес

Бивш президент на Естония

Всяка сериозна западна медия трябва да попита утре сутринта какво ще кажат Шолц, Макрон, Орбан, Байдън и други за клането в Буча. И какво смятат да направят по въпроса.

Константин Сонин

Икономист

Сега целият свят може да види тези снимки. Екзекутирани цивилни граждани в град Буча край Киев с вързани ръце. Те са убити от руските войници, които окупират града през седмиците на войната.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

Ксения Юдаева, Максим Орешкин, Алексей Кудрин – вие работите за престъпници. Дори ако [Владимир] Путин, [Сергей] Шойгу, [Сергей] Лавров, [Валерий] Герасимов, [Валентина] Матвеенко, [Дмитрий] Песков и други се измъкнат от справедлив съдебен процес и бесилото, тези кадри никога повече няма да бъдат забравени.

Екзекутираните цивилни граждани ще съпътстват думата „Путин“ във всеки учебник по история и във всяка биография; това ще бъде черна, черна страница във всяка руска история. Но за да стане още по-лошо, тази мафия ще извърши още много престъпления, преди всичко да е приключило.

Олександър Щерба

Посланик на Украйна в Австрия

Вчерашният ден беше добър – Русия беше прогонена от Киевска област. Днешният ден е лош: видяхме какво остави след себе си. Като човек, за когото руският език е роден и който харесва руската култура, аз буквално нямам думи. Забравете за Толстой и Чайковски. Русия сега означава варварство.

Дмитрий Гудков

Политик

Целият ужас на тази война ще стане ясен, когато завоевателите си тръгнат. Те ще скрият труповете, ще се опитат да ги изгорят, ще ги погребат – но нищо няма да се получи. На съвестта на руснаците ще лежи не един Хатин, който „нищо не е знаел“, който само е правил зиг-заги, който е мълчал, когато е трябвало да се говори.

Новият, първият в тази война, но далеч не последният, е Буча край Киев. Скрити тела. Вързани ръце. Куршуми в тила. И войниците на РФ там, разбъркани. Убити и убити. Смляни в името на имперската лудост на джуджето-бункер.

Той не е наследник на борците срещу фашизма, а пряк наследник на Сталин с неговия Бутовски полигон и Сандармох. Всичко се повтаря: масовите убийства, извършени от държавата, масовите репресии – и всичко това, както и тогава, се прикрива от пропагандата, обявяваща черното за бяло.

Русия ще трябва да премине през процес на размисъл. Чрез разбирането, че страната ни е попаднала под престъпен режим и го е приела напълно, с ентусиазъм. Нашият път е пътят на Германия след Хитлер. Тя е дълга. Но това трябва да започне сега. Така че всички да знаят за необозначените гробове в Буча, за блокадата на Мариупол – за повторението на най-ужасните престъпления на човечеството, което доскоро изглеждаше невъзможно. Извършено от Русия.

Арно Конт

Френски журналист от телевизионния канал France 2, който е на мястото на инцидента – за снимката на починалата жена

В руините на град Ирпен в Украйна е направена тази сърцераздирателна снимка. Млада жена е убита от снаряд, докато се опитва да избяга от дома си. В ръката си държеше ключовете си с верижка, на която беше изобразен символът на Европа [знамето на Европейския съюз]. Европа, която не се притече на помощ. Но стана страничен наблюдател.

Михайло Палинчак

фотограф

Емоционално много труден ден. Осквернени тела, съсипани животи и съдби. Всички страдания на хора, които не са искали война, които са бягали от нея, но не са имали време. Сега няма сила за показване на повече от една снимка.

[На една от тях се виждат] мъртви цивилни край магистрала на 20 километра от Киев, Киевска област, Украйна, 2 април 2022 г. Под завивката има един мъж и две или три мъртви голи жени. Опитали са се да ги изгорят заедно край пътя.

Аналена Бербок

Германски външен министър

Снимките от Буча са невъзможни за понасяне. Жестокостта на Путин няма граници, тя унищожава цели невинни семейства. Лицата, отговорни за военни престъпления, трябва да бъдат наказани. Ще направим санкциите срещу Русия още по-строги и ще продължим да подкрепяме защитата на Украйна.

Митя Алешковски

бивш директор на благотворителната фондация Need for Help и на проекта Such Matters

От хиляди малки премълчавания, от милион „къщата ми е от края“, от милиард „всичко не е толкова ясно“ в един момент се появи критична маса от легитимиращи лъжи, които бяха издигнати като знаме и започнаха атака срещу Украйна и нейния народ.

Когато говоря за покаяние за случилото се, имам предвид покаяние в християнския смисъл, а не в буквалния смисъл. Покаянието е невъзможно без осъзнаване. Покаянието не е просто „прости ми, грешен глупак бях“, възможно е да се покаем, без дори да искаме прошка. Достатъчно е да разберете, че конкретното ви действие или бездействие е едно от малките квадратчета в калейдоскопа, но то е и част от общата картина и общата отговорност.

След като разберете личната си отговорност, трябва да започнете да живеете по различен начин. Можете например да поискате прошка или да не допускате повече лъжата да бъде истина. Това е покаянието.

Ако всеки от нас разбере, че по един или друг начин, повече или по-малко, но все пак е участвал в това, което се случва, във войната, в репресиите срещу собствения си народ, в безсилието, в лудостта на милиони, ако всеки приеме това, тогава има шанс Русия да има някакво бъдеще. Но докато се освобождаваме от отговорност, всички ще останем виновни.

Аз съм Митя Алешковски. И аз съм отговорен за това, което се случи в Буча. За това, което се случва в Мариупол. За обстрела на Киев, Харков, Чернигов, Житомир, Лвов, Николаев, Одеса и други градове на независима Украйна. За това, което се случва в Донбас през всичките тези 8 години. За това, което се случваше и се случва в Русия.

Не знам как ще живея оттук нататък, не знам къде, не знам какво ще правя. Знам, че никога повече няма да позволя на злото и лъжата да тържествуват и да надделеят.

Дмитри Кулеба

Министър на външните работи на Украйна

Клането в Буча е било предварително планирано. Руснаците се стремят да унищожат колкото се може повече украинци. Трябва да ги спрем и да ги изгоним. Настоявам за нови строги санкции: ембарго върху петрола, газа и въглищата; затваряне на всички пристанища за руски кораби и внос на стоки; изключване на всички руски банки от SWIFT.

Алексей Венедиктов

бивш главен редактор на радио „Ехо Москви“

Град Буча. Ужасът. Необходимост от международно разследване.

Дария Серенко

Активистка, основателка на Феминистката антивоенна съпротива

„Руската армия не убива цивилни, не бомбардира къщи, тя само спасява и освобождава, а всички убити са били убити от украинските нацисти“, дерат гърла нашите телевизионни, правителствени, платени или искрено вярващи коментатори. Бъдете проклети в ада.

Снимката показва фрагмент от масов гроб в украинския град Буча. Буча и много други селища в покрайнините на Киев са окупирани от руските войски – факт, който не се отрича дори от пропагандата. След оттеглянето им в града влязоха журналисти и фотографи. Ето какво ги очакваше там.

Мъртви цивилни лежат близо до моторите си. Били са убити, докато са карали. Мъртви хора по пътищата с вързани ръце зад гърба. Мъртвец в канализационна шахта. Пет мъртви голи момичета, чиито тела се опитват да изгорят. Ръката на мъртво младо момиче с красив червен маникюр. В масовия гроб в Буча има около 200 души.

Това са хора, които са били държани като заложници, а не военни, обикновени хора, които са живели живота си в домовете си, докато Русия и нейните чудовища не са дошли да ги „спасят“ от кой знае какво. Очевидно от дълъг и щастлив живот. Хората са убивали просто от желание за убийство. Да ви прокълна в ада.

Не мога да повярвам, че хората в Русия са толкова ******* [промити мозъци], че са готови да бъдат съучастници в тези военни престъпления. Въпреки че не, вече мога. Всяка буква Z е изписана с кръвта на тези хора. Z върху автомобилите, градските повърхности и аватарите ви. Какъвто и да е цветът му, той е кървавочервен.

Не знам как ще живеем с това. Не разбирам как една страна, която се е обявила за победителка на фашизма, толкова лесно позволява да се лее чужда кръв. Макар че, разбира се, разбирам, че става дума за риторична фигура. Цялата култура през последните 20 години е култура на желанието за тази война.

Те са били убити заради това, че са украинци. Че не са пропутински поданици, не са роби, а граждани на друга суверенна държава. Пожелавам на всички убийци и изнасилвачи смърт, съд и възмездие. Никога не съм го пожелавал на никого по този начин.

А ще има и кървав празник на 9 май, сигурна съм. Ветераните от Втората световна война сигурно се преобръщат в ковчезите си. Между другото няколко ветерани от Втората световна война и оцелели от нацистките лагери също са убити от руските войски. Проклет да си по дяволите. Вие и всички, които ви подкрепят в тази месомелачка.

Йенс Столтенберг

Генерален секретар на НАТО

От десетилетия не сме виждали такава жестокост срещу цивилни граждани в Европа. Ужасяващо и напълно неприемливо е, че цивилни граждани са обект на нападения и убийства. Това още веднъж подчертава, че тази война трябва да приключи.

Антъни Блинкен

Държавен секретар на САЩ

Невъзможно е да не забележите обратната реакция в тези снимки. Смятаме, че руските войски са извършили военни престъпления, и работим по документирането им и предоставянето на информацията, с която разполагаме, на съответните организации. За това трябва да се носи отговорност.