US медии признаха компрометиращите доказателства за Байдън-син

Сагата „лаптоп“ на Хънтър Байдън продължава: американските вестници The New York Times и The Washington Post независимо заключиха, че поне част от материалите, разобличаващи сина на американския президент, са истински, пише Süddeutsche Zeitung, цитиран от Епицентър.

Писма и документи доказват, че Хънтър Байдън е правил бизнес в Украйна от името на баща си, който по това време отговаря за въпросите, свързани с Украйна. Това е "лоша новина" за Байдън-старши.

Тази история можеше да бъде разказана в един „второразряден шпионски филм“ от Студената война. Всичко започва с майстора по ремонт на компютри Джон Пол Мак Айзък. През април 2019 г. той е посетен от мъж, когото полуслепият Мак Айзък не може ясно да види, но който се представя за Хънтър Байдън, син на бившия вицепрезидент, а след това и главен кандидат на демократите Джо Байдън. Мъжът му оставя залят с вода лаптоп за възстановяване на данни, но след това не се свързва с него, пише Süddeutsche Zeitung.



Майсторът на компютри преглежда данните и се натъква на писма, които той, убеден привърженик на Тръмп, смята за „взривоопасни“: те могат да докажат, че Хънтър Байдън е правил бизнес в Украйна от името на баща си, който по това време като вицепрезидент в администрацията на Обама, наред с други неща, е наблюдавал въпроси, свързани с Украйна. Мак Айзък се свързва с ФБР, които вземат лаптопа.



Следва "режим на радио тишина". Компютърният майстор напразно чака ареста на Хънтър Байдън - дори на фона на процедурата по импийчмънт срещу Доналд Тръмп. По-рано той е блокирал военната помощ за Украйна в размер на 400 милиона долара, обадил се е на украинския президент Владимир Зеленски и му е казал, че парите ще дойдат само ако Украйна започне разследване срещу Джо и Хънтър Байдън.

Доносчик пуска стенограмата на разговора, а демократите започват процедура по импийчмънт срещу Тръмп. Сенаторите републиканци ще оправдаят президента. Компютърният майстор обаче е озадачен: „Защо няма новини от ФБР?“



Мак Айзък се свързва с Руди Джулиани, адвоката на Доналд Тръмп, и му изпраща копия от материали от лаптопа на Хънтър Байдън. Той „захранва с тях консервативните медии“. Малко преди президентските избори през 2020 г. десният таблоид New York Post публикува първия материал. Това е "находка" - синът на Байдън "винаги става за гръмки заглавия": проблеми с парите, кокаинова зависимост, развод, връзка с вдовицата на брат си.



Тогава, в решаващите месеци на президентската кампания през 2020 г., историята имаше „взривяващ потенциал“. И въпреки това си оставаше „неразрешена мистерия“. На много медии беше отказан достъп до материалите, те не можаха да проверят тяхната автентичност и затова отказаха да отразяват този въпрос.



Веднага се появиха подозрения, че историята е „твърде неправдоподобна, за да е истина“. Компютърният майстор не се ли е замислил, че вероятно са му подхвърлили устройството? Предполага се също, че компютърът е бил хакнат от руски хакери - за да повлияе отново на президентските избори. Още през 2016 г. Хилари Клинтън открито обвини руските разузнавателни служби в хакване, за да помогнат на Доналд Тръмп, което доведе до разследване на ФБР и я вкара в сериозни проблеми.



Twitter и Facebook , забраняват позоваването към статията на New York Post и по този начин „забавиха разпространението на историята на Хънтър Байдън“. Така те "поеха ролята на арбитри в демократичния процес". Затова републиканците обвиниха медиите и технологичните компании, че защитават интересите на Джо Байдън.



Сега, неочаквано, "сагата за лаптопа" отново украси първите страници на американските вестници. The New York Times и The Washington Post независимо прегледаха данни от лаптопа на Хънтър Байдън. И двете издания стигнаха до едно и също заключение: поне някои от над 120 000 имейла и документи, 217 гигабайта данни, най-вероятно са истински.



Въпреки това, произходът на повечето данни вече не може да бъде проверен, тъй като са били копирани твърде често. The Washington Post отхвърля обвиненията, че е обърнал твърде малко внимание на тази история преди изборите през 2020 г.: достъпът до данните беше затворен до лятото на 2021 г.



Но какво има срещу Хънтър Байдън – и особено срещу Джо Байдън?



Срещу Хънтър Байдън се водят разследвания, както самият той заяви. Той е заподозрян в данъчни измами. Наскоро той уреди голям данъчен иск. Според The ​​New York Times това може да означава, че Байдън чака обвинение и се надява да спечели снизходително отношение от съдия и жури. Освен това разследването очевидно ще установява дали Байдън, като лобист на чуждестранни компании, е нарушил правилата за разкриване на информация.



Това е "лоша новина" за Джо Байдън. Репутацията на "беден политик, който се бори с финансовите злоупотреби" е застрашена. Сега може да започне да изглежда на мнозина, че синът „продаде връзката си с баща си за милиони“. Това е най-малкото „грозно и неетично“. Същото се отнася и за последната „шега“ на Хънтър: той рисува и продава картини, но цената им, достигаща до 500 000 долара, едва ли се дължи на качеството им. Все още обаче не е ясно дали всъщност е нарушил законите. Във всеки случай обвинението вероятно ще окаже влияние и върху политическата кариера на бащата Байдън.



Засега няма данни самият баща да е участвал в съмнителни сделки или да е знаел за тях. Джо Байдън винаги е твърдял, че не се интересува от делата на членовете на семейството си. Това най-малкото "заслужава внимание", като се има предвид значението, което той отдава на близките семейни връзки, отбелязва Süddeutsche Zeitung.