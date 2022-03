Зеленски пак поиска оръжия от НАТО, снощи разговарял с Петков

Украинският президент Володимир Зеленски отново поиска оръжия от държавите-членки на НАТО. Във видеообръщение от тази нощ той заяви, че Украйна се нуждае само от 1% от танковете и самолетите на Алианса.

„Каква е цената на нашата безопасност ли? Тя е съвсем конкретна, тя се състои в бойни самолети, танкове, противовъздушни системи, противокорабни оръжия. Това са все неща, които партньорите ни притежават, и този арсенал стои покрит с прах. Тези оръжия са нужни не само за свободата на Украйна, но и за свободата на Европа“.

Зеленски съобщи още в профила си в Туитър снощи, че е разговарял с премиера Кирил Петков.

„Имах конструктивен диалог с премиера Кирил Петков. Информирах за хода на противодействието ни на руската агресия. Обсъдена беше критичната хуманитарна ситуация в украинските градове и села. Трябва заедно да спрем хуманитарната катастрофа“, написа Зеленски за разговора си с Кирил Петков.

Had a constructive conversation with 🇧🇬 Prime Minister @KirilPetkov. Informed about the course of counteraction to 🇷🇺 aggression. The critical humanitarian situation in 🇺🇦 cities and villages was discussed. We have to stop the humanitarian catastrophe together!