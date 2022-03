Прогнозите се оправдаха! Турция неутрализира обект, "наподобяващ" мина в Босфора (ВИДЕО, СНИМКИ)

Турското министерство на отбраната съобщи в събота, че в Босфора е неутрализиран обект, наподобяващ мина, съобщава БГНЕС.

"След откриването на 26 март от граждански търговски кораб на обект, подобен на мина в крайбрежната зона на Босфора, на място бяха незабавно изпратени екипи за подводна защита. Подобният на мина обект беше взет под контрол от екипи за подводна защита, и бе неутрализиран", казва се в съобщението на ведомството.

Bosphorus Strait closed to traffic as a naval mine-like object found at the entrance to the Bosphorus Strait.



It is estimated that the mines laid by #Ukraine against #Russian warships off coast of Odessa were carried to Turkey by a storm.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/nr0GtGtlK3