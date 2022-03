Ким Чен Ун се появи като екшън герой ВИДЕО

Държавната телевизия на Северна Корея разпространи специално видео, в което лидерът Ким Чен Ун дава команда за изстрелване на ракета.

Това е най-голямата междуконтинентална балистична ракета на Пхенян "Хвасон -17".

Стартът е бил на 24 март.

Видеото има непозната досега стилистика, напомняща за холивудски почерк, която представя Ким Чен Ун в нова светлина.

🚨incoming SICK AS HELL new missile launch sequence🚨

(urgent update from DPRK TV earlier this hour)



a few times it even has Kim Jong Un doing the cool action hero wearing shades walking away calmly from an explosion trope. love it 💖🇰🇵🚀 pic.twitter.com/6t3unNQcnL