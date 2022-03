Най-сетне! Българите се вдигнаха в подкрепа на Украйна (ВИДЕО)

Send to Kindle

Месец след началото на руската инвазия в Украйна България най-сетне показва желание и организация за демонстрации в подкрепа на Украйна. След няколко спорадични и посетени от 100-200 души протеста на жълтите павета и пред Руското посолство в София, тази вечер се организира мащабно мирно шествие от площад "Независимост" до Орлов мост. Началото бе в 18:30 часа. В шествието се включиха хиляди хора, които носиха собственоръчно направени плакати, осъждащи войната в Украйна.

Протести тази вечер се провеждат още във Варна и Стара Загора.

Инициативата за демонстрациите е гражданска и не включва участието на политически сили, макар че членове на ДБ вече изразиха подкрепата си в социалните мрежи. През уикенда са планирани още множество събития из цялата страна:

Варна: събота, 26.03 от 14:00 ч. пред Община Варна.

Бургас: събота, 16:00 ч, площад „Тройката“.

Пловдив: събота, от 14:00 ч. мирно шествие с начало улица „Райко Даскалов“ 53.

Велико Търново: събота, 18:00-19:00 ч., между сградата на Общината и Факултета по изобразителни изкуства. Бдение и мирна демонстрация в подкрепа на Украйна.

В неделя отново в столицата, на площад "Александър Батенберг" ще се състои рок концерт по инициатива на Васил Георгиев - Васко Кръпката и мотото "С вас сме!" Той започва в 16:00 и се очаква да продължи до 22 ч. а на сцената освен Кръпката и "Подуене Блус Бенд" ще излязат Валди Тотев, Иван Лечев, Джендема, Блус трафик, No Nore Many More, Г.М.О.- Георги Минчев Оркестра, Ники Томов, както и украинските музиканти Ярослав Кмитко – саксофон, и Павло – китара.

ПРИЗИВ

Снощи президентът на Украйна Зеленски призова хората по цял свят да излязат на улиците "в името на мира" и да проведат протести.

"Започвайки от 24 март - точно един месец след руската инвазия, покажете своята позиция. Излезте от своите офиси, от домовете си, от училищата и университетите. Излезте в името на мира. Излезте с украински символи, за да подкрепите Украйна, свободата, живота.

Излезте на площадите, на улиците. Накарайте ги да ви видят и чуят. Кажете, че хората имат значение. Свободата има значение. Мирът има значение. Украйна има значение", каза Зеленски.

В обръщение от празните улици на обсадената столица Киев Зеленски каза, че Украйна "чака смислени стъпки" от трите срещи на НАТО, ЕС и Европейския съвет. "Нашата твърда позиция ще бъде представена на тези три срещи на върха. На тях ще видим кой е приятел, кой е партньор и кой ни предаде за пари. Излезте от офисите си, от домовете си, от училища и университети, елате в името на мира, елате с украински символи, за да подкрепите Украйна, за да подкрепите свободата, да подкрепите живота", каза Зеленски.

Снимка: Twitter/Пламен Станчев