Бурни овации: Историческа реч на Зеленски пред британския парламент (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, позовавайки се на военната непокорност на британския премиер Уинстън Чърчил, обеща да се „бори докрай“ в историческа виртуална реч пред британските законодатели.

„Няма да се предадем и няма да загубим“, каза той, като представи ден по ден инвазията на Русия, подчертавайки цената на живота на цивилни граждани, включително украински деца. „Ще се борим докрай, в морето, във въздуха. Ще продължим да се борим за нашата земя, независимо от цената. Ще се борим в горите, по полетата, на брега, по улиците“, заяви той пред препълнената зала, която го посрещна с бурни овации в началото и се изправи отново в края.

Речта беше съзнателен отзвук от знаменателното обръщение на Чърчил към Камарата на общините през юни 1940 г., след като британските сили бяха принудени да се оттеглят от Франция пред настъплението на нацистка Германия. „Ще се сражаваме по плажовете, ще се сражаваме на местата за десант, ще се сражаваме в полето и по улиците, ще се сражаваме по хълмовете; никога няма да се предадем“, казва Чърчил след отстъплението при Дюнкерк.

Зеленски, облечен във военно-зелена тениска и седнал до синьо-жълтото знаме на Украйна, се позова също на Уилям Шекспир, докато произнасяше първата в историята на залата виртуална реч на чуждестранен лидер. „Въпросът за нас сега е: да бъдем или да не бъдем“, каза той в 10-минутната си реч, която последва подобни обръщения към членовете на Конгреса на САЩ и Европейския парламент. „Сега мога да ви дам категоричен отговор: да, да бъдем!“.

Благодарейки на западните държави за ответните им мерки срещу Русия, Зеленски отбеляза също така, че НАТО не е успяла да се съгласи с неговите искания за налагане на забранена за полети зона над Украйна.

Обръщайки се директно към британския министър-председател Борис Джонсън, той заяви: „Моля ви, увеличете натиска на санкциите срещу тази страна. И моля, признайте тази страна за терористична държава. И моля, уверете се, че небето ни е безопасно. Моля, уверете се, че правите това, което трябва да се направи, и това, което е предвидено от величието на вашата страна“.

В отговор Джонсън заяви: „Никога досега през всичките векове на нашата парламентарна демокрация Камарата не е слушала такова обръщение“.

„Той развълнува сърцата на всички в тази зала“, каза премиерът и обеща, че Западът ще продължи с доставките на оръжие за Украйна и с по-нататъшните санкции, след като САЩ и Обединеното кралство обявиха забрана за внос на руски петрол. Но подобно на други западни лидери, Джонсън предупреди, че налагането на забранена за полети зона от страна на НАТО би довело до риск от пълномащабна война с въоръжената с ядрени оръжия Русия, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Речите на чуждестранни държавни глави са рядко явление в „майката на всички парламенти“, а овациите на крака са още по-рядко явление. Последната подобна реч беше през октомври 2018 г., когато холандският крал Вилем-Александър се обърна лично към общото заседание на Камарата на общините и Камарата на лордовете.

Обръщението на Зеленски дойде, след като посланикът на Украйна в Лондон Вадим Пристайко получи едноминутни овации от депутатите при посещението си в долната камара на 2 март.

Украинският президент е в ежедневен контакт със западните лидери, откакто Русия започна шоковото си нахлуване на 24 февруари, предизвиквайки обществена симпатия. На 5 март Зеленски се обърна към близо 300 членове на Конгреса на САЩ чрез Zoom, за да моли за финансова помощ и доставка на самолети от съветската епоха от членовете на НАТО в Източна Европа. На 1 март той се обърна към Европейския парламент и отправи емоционална молба Украйна да получи „незабавно“ членство в ЕС.

