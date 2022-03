10-те най-добри и най-лоши страни да бъдеш жена

Различията в лечението на жените се разшириха в различните страни след COVID-19, според третия годишен WPSза предходната година.

Институтът за жените на Джорджтаунския университет и Центърът PRIO за пол, мир и сигурност публикуваха и пуснаха доклада, финансиран от норвежкото министерство на външните работи, в ООН.

Индексът се основава на данни, които измерват включването на жените, достъпа до правосъдие и сигурността в 170 държави. Норвегия, Финландия и Исландия оглавиха списъка за благополучие на жените, докато Афганистан, Сирия и Йемен бяха на дъното. Миналогодишният доклад показа по-голям диапазон от точки, като най-добрият резултат е три пъти по-добър от най-лошия в сравнение с два пъти по-добър през 2017 г.

The research finds slowing rates of progress for women worldwide, illustrating the profound impact of the Covid-19 pandemic on women's security, justice & inclusion. Also, the gap between the top-ranked country (#Norway) & the bottom-ranked country (#Afghanistan) has increased. pic.twitter.com/iqzXbCopTu