Войната продължава: Силни експлозии в центъра на Киев

Два силни взрива са били чути в центъра на украинската столица Киев рано тази сутрин, съобщи журналист от АФП, ден след като руските войски започнаха инвазия в подкрепяната от Запада своя съседка.



Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че трима души са били ранени при падането на отломки от ракети в жилищен квартал в югоизточната част на столицата. На снимка, публикувана от Кличко, се вижда как двама пожарникари стоят пред горяща сграда.



Руски ракети и снаряди се изсипаха върху украинските градове в четвъртък, след като президентът Владимир Путин отприщи пълномащабна сухопътна инвазия и въздушно нападение, принуждавайки цивилните да се укриват в метрото.



Нахлуващите руски сили навлязоха дълбоко в Украйна, като смъртоносните сражения достигнаха до покрайнините на Киев, а Западът отговори с наказателни санкции. В четвъртък руските десантчици установиха контрол над летище "Гостомел" в северозападните покрайнини на Киев, след като нахлуха в страната с хеликоптери и самолети откъм Беларус.

