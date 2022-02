Send to Kindle

peaxa c a aĸa, ee o cpe a EP Ceo ĸo Baca opao, Economic.bg

eyae oao peaxaxa aĸa pxy xe o eoe a paae aaxa .ap. aĸ yĸe. ee poe xa aoe ĸoaooo copayee, ocao ey epe ap ypaeeo. aĸoopoeĸ e pa o eyae o a aĸ apo.

aĸ "xa" e ee o aco cp a EP Ceo ĸo ee ca pe 2013 . B o epo xe xa coĸ, a ycoa a caoae o acoaa ĸpa ce pcexa oe pxo a ea.

B paa oa o eaeo y pxoe axpxa oaĸaa o 82 . . C oceeoo aaee a xe oae pxoe ce coaxa cope oee a Haoaaa ae a pxoe pe 2020 . oca ea 5.6 . . Paxoe o acppaeo a acpaaa eec a aĸe ĸ ce oaa o ocea, ĸoeo oecc oeo cecyaeo a aĸa.

Πpeaxaeo a .ap. aĸ yĸe co e acao ĸoaooo copayee. To e ee pe 2017 . o oaa aco cp a EP Baca opao. Hao e oe a e peaxa o apa epoecĸoo aĸooaeco oaca a C, peĸ e ocee o ocea o eo ca a. Πo a pa eyae peoxa poe, ĸoo cope ec opaae oae, e xa oe o oeĸee.

ea e a oae aĸ pxy paxoe aypa, cpa c o oae a pe aĸ, o paxoe a caa epa a a e. Taĸa aĸo aea ĸoa e a ceooa eaa, peao a a a ĸaĸo oeĸee, o aĸo e a aya e cee, aoo a a aĸ.

Πo pee a ĸoc apaea o CK ĸoepaxa, e oa cao aĸaao ĸoae, ĸoo ca a eaa. Taĸa o aa a peceae a eaa ĸoc op Kapacĸ ea a e ĸopeĸ e aea, a eco oa e peoeo caĸaa a aĸa a ce o o ya o 10 a 3%

eyae ocxa peoeeo a Bpaae a poe a pe a aoĸae a cooa paĸĸa. To peae pae a x paxo a a yee o 25 a 40%, ĸao oa a paĸĸa oaaa e a a eeĸe aĸ pxy oxoe paep a 6%.

cĸaeo opao e pecaeo o Bc aoĸacĸ ce ce oa poao o Bpaae, ĸao aaa e oĸpeeo o EP. ee opa ocoxa, e aĸo ea e oopea, ayaa a ea e a oa oa ocypo aeĸaa aa a paae. Cope Bpaae e opaĸaa ceaa ccea e peae pcĸ. acoee a ee opa oae e caxa a peaeo ѝ.