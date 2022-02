Високо напрежение: Обстрел на летището в Донецк, има убити (ВИДЕО)

Рязко изостряне на обстановката между Русия и Украйна. В района на летището в Донбас са избухнали взривове и се чува стрелба. Москва твърди, че е имало и нарушение на държавната граница. Започнала е престрелка, а в страната са влезли две бойни машини за евакуация на диверсанти. Убити били петима украински войници, няма пострадали от руска страна.

⚡️Explosions are heard in the area of ​​the #Donetsk airport, shelling is underway, RIA Novosti correspondent reports.#UkraineRussiaCrisis pic.twitter.com/eAQyzoo3DM