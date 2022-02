Невероятно, но факт! Легендата Роберто Карлош се завръща на терена на 48

Send to Kindle

Бившата звезда на Реал Мадрид Роберто Карлош ще се завърне на терена на 48-годишна възраст. Световният шампион от 2002 г. ще играе един мач за отбора на The Bull In The Barne в регионалния шампионат на Шросбъри.

Трансферът стана факт след като в сайта ebay беше проведен търг. Очаква се легендата на Реал Мадрида да се появи като резерва в някои от мачовете през февруари.

"Той е един от най-добрите леви крайни защитници за всички времена. Определено е на невероятно ниво. Това е просто една мечта", заяви цитираният от "Труд" нападател и главен секретар на отбора Матю Браун пред ВВС.