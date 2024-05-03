Спортът по тв на 3 май

БАСКЕТБОЛ

19:00 часа (НБЛ) Балкан – ЦСКА (MAX Sport 2)

ТЕНИС

17:00 часа Турнир за мъже в Мадрид (MAX Sport 1)

21:00 часа Турнир за мъже в Мадрид (MAX Sport 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

23:30 часа (Формула 1) Гран При на Маями, квалификация (Диема Спорт 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

08:00 часа (Голф) Volvo China Open (MAX Sport 1)

16:25 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)

16:30 часа (Колоездене) Обиколка на Испания, жени (Евроспорт 2)

20:45 часа (Снукър) Световен шампионат в Шефилд (Евроспорт 1)

23:00 часа (Голф) PGA тур, Турнир "Байрън Нелсон" (Евроспорт 2)

БГ ФУТБОЛ

15:30 часа (Втора лига) Добруджа – Септември (София) (Диема Спорт)

18:00 часа (Втора лига) Спортист (Своге) – Марек (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

18:00 часа (Саудитска лига) Ал Тавун – Ал Хилал (MAX Sport 4)

19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Фортуна (Дюселдорф) – Нюрнберг (Нова Спорт)

19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Хамбургер – Санкт Паули (Диема Спорт 3)

21:30 часа (Германия, Бундеслига) Хофенхайм – РазенБалшпорт (Лайпциг) (Диема Спорт 3)

21:30 часа (Англия, Лига 1) Барнзли – Болтън (Диема Спорт)

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Торино – Болоня (MAX Sport 3)

22:00 часа (Англия, Висша лига) Лутън – Евертън (Диема Спорт 2)

22:00 часа (Франция, Лига 1) Ланс – Лориен (Нова Спорт)

22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Хетафе – Атлетик (Билбао) (MAX Sport 4)