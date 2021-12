Атанасова за служебното правителство: Имахте три задачи и се провалихте! (НА ЖИВО)

"Понеже днес всички ще сме заети да правим оценки за новото правителство е редно да направим оценка и на служебното правителство. Г-н Радев вие назначихте служебното правителство с три основни задачи: да организират изборите, да подготвят Плана за възстановянането и да се справят с COVID-кризата. Те се провалиха. Имаше план за справянето с нея, но тя беше захвърлена в кошчето. Счупени рекорди по смъртни слуачаи. Вие си слагахте медали, че се справяте с нея. Провалихте ваксинацията, спряхте "зелените коридори". От 38 000 дози през пролетта, днес са 5000. Въведохте "зеления сертификат" от днес за утре. Принудихте хората да се блъскат на опашки, за да си правят тестове и да отидат на работа. Провал имаше и с доставката на щадящи тестове за ученици. Въвеждането на тестовете стана бавно, но за сметка на това се заговори на корупционна схема на вашия министър. Чагъртахте доказани професионалсти." Това прочете Десислава Атанасова от парламентарната трибуна.

"Проведохте два пъти избори. Организихте брутални репресии, а служебния кабинет се превърна в машина за внушения. Всичко това доведе до рекордно ниска избирателна активност", продължи тя.

Редно е служебните кабинети да получат своята политическа оценка поне от опозицията. По време на това управление стана ясно, че президентът не разбира ролята на президентската институция, както и ролята на служебния кабинет. Вашите два служебни кабинета сътвориха безпрецедентен хаос във всяка област на обществения живот. Това коментира Десислава Атанасова от ГЕРБ преди Народното събрание да гласува новият кабинет, оглавен от Кирил Петков.

"Вашият План за възстановяване е направен на кайма, а пари по него ще има най-рано догодина. Оказа се, че България не е имала министър на икономиката, защото назначения от вас е бил канадски гражданин и е бил в министерството в нарушение на Конституцията. На този фон изтеглихте над 3,8 млрд. лв. външен дълг, въпреки че твърдите за излишъци и повече приходи. Темата за еврозоната не присъстваше за вас през последните 8 месеца", каза още тя.

"За сметка на това в последния ден на правителството беше взето решение да бъдат отпуснати 42 млн. лв. на бившата банка на СИК в Москва. Ние няма да допуснем това. 36 дни спасявахте "Вера СУ", 90 дни изпращахте черрната кутия на разбилия се изтребител. Международните отношения със съседите ни са замръзнали, а присъствието на България в ЕС се сведе до три въпроса - You want a question? A interview? Or what", каза Атанасова.