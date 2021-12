Феновете на "Игри на волята" вече имат своя победител - пожарникарят Морунов спечели сърцата им

oaa oo, oo oaa oec ec, oaa o " a oa" a aa o oe a, ce ao ce a oecoe e c o aoe a oaa aaa - Ae. aa a oa oeea o ao a e aa, aoo ee eeoa o ca, coceco eco.

ao aa, aa oa c oae, oo e a eca. aa oaa ce caooa c ea eeo a o ae - o c a, o oo aa co, a a aaa oaa ea c o.

"eeeo a ce caooa o e o a, oe e a oe a ee ce. ca o o ac, o-ce Ae a, a oe a oca o o oo ee. e oa a c a, c ea oo a e o "ee, a ce a ce eo. oa e a o-o a oeaa. ae aee o, o ee ao a e a oo ee a oe a ceaaa a. a caee ae ae a ce a ce o o oeo ee. oa ee oe a-e oe oo eaae", coe o "C ce" o oa . oa:

" e e, e oaa. e a, e o e oa eaae oco a c eaa a ecea a oeo. Ocaa, e oa ce c e aa a ao, o cea ee eeo. a, e oo oa e c aa: "ca o e aaa, o ce ca aa ea oa".

a-oo a eo " a oa" ecoo e aa, aoo o e oe, oo oa e e caa e, o e ce e aa ooa oeo ee o aa. a-oaa ca oae, e a eaa oa.

"oa e ocaa, oo co o, o a ecaa ca ce oa eao. Co aa caa e. oa ca ee ea, oo a a- a e. C eaae a eco a, e aa oaa, a ao ce oee ca. a-oo cae eaa oa. oao o o eaaeo, o ca a ce ca c e, o e c. aoa ce c aa coe, e e aaa: "a o a e e, aoo e a ce e, a o ". Oeeeo aaa a-oo cae", aa oaa.

"oao e ce aaa e a. e e o e, oo aa eoe c , a c ec. e ac aaa a oo ca a oo ce oae. A o ca oe ea, o a cea e a-oaa aaa a o a cea e ce", oa oo, oo co aa coe, e ce e aaa oecoao c aceo.

e coa oae e o, oo o aa e a oa, a aoaa ao oaa. Ce ao eaa e o Aca ce aa a, eo ce acoa eo a oec. aa, e oa e e ecaa ea oa e c e c, e e ce aee c oa, o ce ao aoa a ao oaaa, oa ooee ѝ ca, aeca, oa c oeo ce aaa. cea, e oa e ooaa oec a eo a ee 6 o.

"oao , e e oe a e ae oe. Co aa oao ce cee c e, oee oe e ca e o a e oea. caa e, e o e oe a aa. aa c co oo o ce c, o e c oco. a-eaa ca e aa, oao oe a oa c. ee aca aa, oo ce ee aa e ee ca a ce o oaa aa. oao oe a co ooo a oaa ceo o aacoaa a aoacaa "Ca", a c. Ocaa, e eaa ooa e ac o a, ac eo e, oao a oo e ae, aoo oa e ae, coe eoe c o ee ca, c oo ce cca eeeo oaa.

"oao ca oe ce aa. Eooao ce oaa. e c c oe, oo ocoo ce ca ce aaa, ao a, e o a ea a caa, oo e e oo a. a c o a a ee. E aocea a oa. A eco c aa, e e a co a a e a ca ea. aoo e oeeo, o e ce c", acaa a oce oa .

ao ce ao a o " a oa" oae, oo ea a-eaa c aa - a a coa aa.

"e 20-a a aa c oa ee eo o a-ee ea, oo c e. ae e c a ea oo, a oo ce aae. ee oa aaa oa, oao a ace, ѝ oe o a ooo. o eaae c a , ao ce ao a ce a ooo ѝ, a a a ace oaa. co ee ae o e a a eaaeo, oee oea. o co ee ae, o e oe ao coa. Ce ee ce oaaa ace e oa. Ce oe oa. c a ce coa c e. oao e , e oo eo. oao a , ocaa, e o o e o a a e. oa e eo o eaa, oo oo ca cea.

" a oa" oo ce c oo a aa e, e co ea a aeoc ea o. oa ca eeeae ea, oo oea ea oao a. eo oaa. ao o ca oa e e co. aa ae, e aoo c o c aa, a e, a ceecoo. e e aaa o e e aa a acoo co, a c ѝ aoae a oa", aa c oa e oa.