Whitesnake включиха България в прощалното си турне, идват в разгара на лятото догодина

Whitesnake включват България в своето прощално турне (Farewell Tour`2022). Легендарната група, водена от Дейвид Ковърдейл, ще участва на Midalidare Rock на 14 юли 2022 г., съобщават организаторите на фестивала.

Групата започва турне догодина, с което ще сложи край на кариера, продължила близо 50 години.

"След всичките предизвикателства, през които трябваше да преминем през последната година и половина, съм изключително щастлив, че можем да направим турне и да отпразнуваме заедно това невероятно пътешествие, което имахме", казва Ковърдейл.

Бившият вокал на Deep Purple основава Whitesnake през 1978 г. Групата има няколко мултиплатинени албума, сред които Trouble, Lovehunter, Ready and Willing и Come an`Get it.

Whitesnake има над десет световни хита, включително и два номер 1 сингъла - Here I go Again и Is this Love, както и незабравимия Still of the Night. През 2020 г. излезе и The Red, White & Blues Trilogy с ремастерирани версии на някои от най-големите им хитове.

Farewell Tour ще включва песни от всичките 13 студио албума на групата.

Midalidare Rock In The Wine Valley ще се състои на 14, 15, 16 и 17 юли 2022 г. До момента потвърдените групи са: на 14 юли - Whitesnake, 15 юли - Running Wild, Alestorm и Ross The Boss, 16 юли - Within Temptation, Lacuna Coil и Project Renegade, и 17 юли - Judas Priest и The Dead Daisies, Freedom Call.