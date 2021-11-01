Ясен Петров обяви състава на България - викна екзекутора на ЦСКА и пълен дебютант

Националният селекционер Ясен Петров обяви пълния списък с футболисти, повикани в лагера на България „А“ за предстоящите двубои срещу Украйна (11 ноември) и Швейцария (15 ноември).

Сред повиканите от него футболисти има пълен дебютант в лицето на Алекс Петков. Вътре е и екзекутора на ЦСКА от снощи - Георги Минчев.

Георги Костадинов се завръща в състава, след като претърпя операция на лицето и пропусна последните мачове на националния отбор през миналия месец.

Прави впечатление, че в селекцията на Ясен Петров не намират място Даниел Наумов, Валентин Антов, Андрей Гълъбинов и правещият фурор в Чехия с екипа на гранда Спарта Прага - Мартин Минчев.

Ето и пълния списък:

Вратари:

Николай Михайлов (Левски), Иван Караджов (Арда), Светослав Вуцов (Славия);

Защитници:

Васил Божиков (Слован Братислава), Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Славия), Иван Турицов (ЦСКА-София), Димитър Велковски (Серкъл Брюж), Момчил Цветанов (Гангуон), Едисон Йорданов (Вестерло), Алекс Петков (Арда);

Полузащитници:

Георги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Доминик Янков (Лудогорец), Борислав Цонев (Левски), Радослав Цонев (Левски), Радослав Кирилов (Славия);

Нападатели:

Кирил Десподов (Лудогорец), Димитър Илиев (Локомотив Пд), Атанас Илиев (Асколи), Георги Йомов (ЦСКА-София), Георги Минчев (Локомотив Пд), Станислав Иванов (Чикаго Файър).