Десетки млади хора с К-19 страдат от смъртоносна гъбична инфекция в Индия

Смъртоносна гъбична инфекция засяга все повече хора активно болни с COVID-19 или вече преболедували болестта в Индия, пишат световните медии.

Случаи на мукомиркоза се докладват из цялата страна. Този тип гъбичка е често срещана в почвата, растенията, тор, плодове и зеленчуци, но много рядко причинява инфекции при здрави хора. Често може да бъде открита и в носоглътката на здрави пациенти.

“It’s a nightmare inside a pandemic”#Mucormycosis complicating COVID19 in India



1 ophthalmologist in Mumbai saw 40 cases of mucormycosis IN APRIL, 11 requiring enucleation (eye removal)



Another in Bengaluru saw 19 cases in 2 weeks#CovidandFungus https://t.co/w1ogdueQtL