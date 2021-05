Завръщане: Четиримата астронавти от МКС се прибраха успешно (ВИДЕО)

Американската компания "СпейсЕкс" върна успешно на Земята четирима астронавти от Международната космическа станция, предаде Асошиейтед прес.



Drogue and main parachutes have deployed pic.twitter.com/mdCJzt9ooK — SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021



Капсулата "Дракон" се спусна с парашут в Мексиканския залив край бреговете на град Панама в щата Флорида.







Тя се приводни малко преди 3:00 часа местно време и това е първото кацане на американски екипаж през нощта след мисията "Аполо 8" до Луната.







Пътуването от космическата станция до Земята продължи 6 часа и половина.



Астронавтите - трима американци и един японец - се върнаха със същата капсула, с която излетяха в Космоса през ноември от космическия център "Кенеди" на НАСА.



How we feel knowing that the astronauts of NASA's SpaceX Crew-1 mission have safely returned to our home planet. 💙 pic.twitter.com/CANUXMar9B — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021





Тяхната 167-дневна мисия е най-дългата, която са осъществявали астронавти, потеглили от територията на САЩ.