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Отиде си журналистът и радиоводещ Божан Петров

30 април 2021, петък / 12:31; Коментари: 0
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Отиде си журналистът и радиоводещ Божан Петров

България загуби майстор на словото. Внезапно ни напусна Божан Петров, пише БНР. 

Обичан от колегите заради чувството си за хумор и забавно отношение към света, Божан работи в БНР от 2000-а година. Всяка събота слушателите очакваха неговия Отечествен радиопреглед и коментари в предаванията "Деконструкция" и "Политически НЕкоректно". 

Така Божан Петров обясняваше политическата действителност и български нрави и във филмите, за които написа сценарии в последните години.

Сбогом, Божане. Мир на духа ти!, пишат още колегите му. 

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