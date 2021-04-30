Отиде си журналистът и радиоводещ Божан Петров

България загуби майстор на словото. Внезапно ни напусна Божан Петров, пише БНР.

Обичан от колегите заради чувството си за хумор и забавно отношение към света, Божан работи в БНР от 2000-а година. Всяка събота слушателите очакваха неговия Отечествен радиопреглед и коментари в предаванията "Деконструкция" и "Политически НЕкоректно".

Така Божан Петров обясняваше политическата действителност и български нрави и във филмите, за които написа сценарии в последните години.

Сбогом, Божане. Мир на духа ти!, пишат още колегите му.