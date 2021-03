M3 Communications Group, Inc. номинирана за най-добра PR агенция в Европа от PRWeek

М3 Communications Group, Inc. бе обявена за една от най- добрите PR агенции в Европа. Компанията е сред четиримата финалисти в категорията „Най-добра агенция в Европа“ в международния конкурс PRWeek Global Awards 2021 . М3 Communications Group, Inc. достига до финалния етап на престижните награди за втора поредна година. През 2020 г. тя се класира на второ място в тази категория, а изпълнителният директор на компанията Максим Бехар бе обявен за „Най-добър PR професионалист в Европа“ от PRWeek Global Awards. Изминалата година беше изключително успешна за българската PR агенция. Въпреки предизвикателствата на пандемията М3 Communications Group, Inc. реализира редица успешни проекти, представи нови услуги в отговор на променената бизнес реалност и разшири портфолиото си с 10 нови клиента. „Щастливи сме, че за втора поредна година М3 Communications Group, Inc. получава толкова висока оценка в конкурса на PRWeek. 2020 г. беше необичайна, но ние успяхме да извлечем най-доброто от обстоятелствата и да научим ценни уроци.

Адаптирахме бизнеса си спрямо новата ситуация и продължихме да работим с професионализъм и отдаденост към нашите клиенти, както сме го правили винаги през последните 26 години“, коментира Максим Бехар, основател и изпълнителен директор на М3 Communications Group, Inc. Конкурсът PRWeek Global Awards на едно от най-авторитетните PR издания в света PRWeek отличава иновативни проекти и кампании, както и PR агенции и експерти от целия свят, които налагат нови тенденции в бизнеса и следват най-високите професионални стандарти. Победителите се избират от жури, съставено от експерти в бранша. Всички финалисти в конкурса можете да видите тук . Големите печеливши в PRWeek Global Awards 2021 ще бъдат обявени на виртуална церемония през май.