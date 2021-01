Сградата на Капитолия във Вашингтон е блокирана. Затворени са всички входове и изходи заради "сериозна външна заплаха за сигурността", съобщи местната полиция. Хората, които в момента са в сградата, бяха призовани да останат там и да стоят далеч от прозорците, пише Ройтерс, цитирайки свой източник.

Participants in the inauguration rehearsal on the West Front of the U.S. Capitol were briefly evacuated Monday by officials after a fire several blocks away triggered a security alert.The evacuation happened around 10:30 a.m.​ https://t.co/VxBc3FommC — FOX 32 News (@fox32news) January 18, 2021

От западната площадка на Капитолия по нареждане на службите за сигурност са били спешно евакуирани участници в репетиция за церемонията по встъпване в длъжност на новоизбрания президент на САЩ Джо Байдън.

Secret Service update: No threat to the public:https://t.co/SfJ98fzlRa https://t.co/CxNLFRS54l — Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021

Оказа се, че служителите на силите за сигурност превантивно наредили евакуация, след като на няколко пресечки от сградата на Конгреса бил забелязан дим. След известно време станало ясно, че той е от малък пожар на открито и няма опасност за участниците в репетицията.

You can see the U.S. Capitol to the left in the background of this photo pic.twitter.com/I5vXCr2pw2 — Javier Medina (@JavierM73153243) January 18, 2021

Целият комплекс на Капитолия и околните улици са отцепени след щурма на привърженици на президента Тръмп там на 6 януари.