КОВИД: Меркел иска локдауна да продължи до Великден, нов пациент №1 в Италия

Европейската комисия приключи проучвателните разговори с фармацевтичното дружество „Valneva” с цел закупуване на потенциална ваксина срещу Covid-19. Предвиденият договор с „Valneva” ще даде възможност на всички държави — членки на ЕС, да закупят заедно 30 милиона дози, а те биха могли допълнително да закупят до 30 милиона допълнителни дози.

От Комисията съобщават, че „Valneva” е европейско биотехнологично дружество, разработващо инактивирана ваксина срещу вируса. Това е традиционна технология за ваксиниране, използвана в продължение на 60-70 години, с установени методи и висока степен на безопасност. По-голямата част от противогрипните ваксини и много детски ваксини използват тази технология. Понастоящем това е единствената потенциална инактивирана ваксина в клиничните изпитания срещу Cоvid-19 в Европа.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) обяви, че е получила заявление за разрешение за употреба от ЕС на ваксината за Covid-19, разработена от „AstraZeneca” в сътрудничество с Университета в Оксфорд. Тази стъпка се очакваше и европейският регулатор ше може да даде становище преди края на месеца, ако всичко върви добре.

Ако ваксината бъде одобрена от EMA, Европейската комисия ще реши дали да разреши или не продукта да бъде пуснат на европейския пазар. Ако бъде издадено условно разрешение за пускане на пазара, това ще е третата коронавирусна ваксина, която ще се използва в Европейския съюз, след ваксините на „BioNTech-Pfizer” и „Moderna”.

Началото на ваксинирането може да е започнало в част от света, но но колективен имунитет няма да бъде постигнат през 2021 г. Такова предупреждение отправи Световната здравна организация.

Според научния съветник в организацията Суми Сваминатан дори няколко държави да успеят да го направят, световното обществено здраве няма да е в безопасност, тъй като останалата част от жителите на света няма да са защитени.

Приема се, че за постигане на колективен имунитет е нужно да бъдат ваксинирани поне 70% от населението. Има държави, които смятат, че през пролетта или лятото могат да са се справили със задачата - Израел и Дания например, а Великобритания се надява да е постигнала това до есента - но дотогава връщането към нормалността дори в тези страни ще е трудно, предаде „Дневник“.

Центърът "Гамалея", който разработи руската ваксина срещу COVID-19 "Спутник V", ще поиска през март разрешение от здравното министерство за тестване на препарата върху деца, предаде ТАСС.

Изследването обаче няма да започне преди завършването на третата фаза на изпитанията на ваксината при възрастните, което е запланувано за периода април-май. Агенцията се позова на директора на центъра "Гамалея" Александър Гинцбург, съобщи Нова телевизия.

Австрия въвежда задължителна задължителна електронната регистрация преди влизане в страната. Тя се нарича Pre-Travel-Clearance – PTC, а регистрационният формуляр ще бъде достъпен на немски и английски език на следната електронна страница: www.oesterreich.gv.at.

По информация на българското посолство в Австрия при онлайн регистрацията гражданите ще посочват име, данни за контакт, както и къде са пребивавали преди пътуването. Допълнително ще трябва да отбележат адрес в Австрия и, ако е възможно, колко дълго ще останат в страната. Предвиждат се изключения от изискването за регистрация за погранични работници и транзитни пътници, както и за граждани, които влизат в Австрия поради семейни непредвидими причини.

Както до момента, влизащите в страната, които са били в рискови региони, какъвто е и България, подлежат на задължителна 10-дневна карантина. Прекратяването й е възможно преждевременно с отрицателен PCR или антигенен тест най-рано на петия ден. От карантината са изключени граждани, които влизат в Австрия по професионални причини, транзитно преминаващите, придружителите при спешни медицински ситуации. Те трябва да представят отрицателен PCR или антигенен тест, направен в рамките на 72 часа преди пътуването.

Новоизбраният президент на Съединените щати Джо Байдън получи и втората доза от ваксината на „Pfizer“ и „BioNtech“. Подобно на първата доза и сега ваксинирането беше направено публично в болница в Делауер и излъчено пряко по телевизията, съобщи БНТ.

На 21 декември Байдън беше ваксиниран с първата доза - една седмица след ваксинацията на здравните работници и дни след като Американската администрация по храните и лекарствата даде разрешение за спешна употреба и на втора ваксина срещу коронавирус.

