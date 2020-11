Как лейкопласт може да спре замъгляването на очилата, докато сме с маска?

Преди два месеца д-р Даниел Хайферман се присъедини към Twitter, тъй като искаше да се чувства по-ангажиран в неврохирургичната общност, след като личните конференции и обучения бяха отменени или преместени онлайн.

На 12 ноември Хейферман се отклонил от медицинския израз в Twitter, за да предложи съвет за непрофесионалисти, борещи се с маските за лице, които замъгляват очилата им или се изплъзват от носа им: "Една обикновена превръзка прави чудеса.", написа той на селфи с маската му.

If you’re having a hard time with glasses fogging or keeping your mask up over your nose, a simple bandaid does wonders. Learned it in the OR.



