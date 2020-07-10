Божков организира протест - "Единни срещу хунтата"
Васил Божков организира протест от 19ч днес (10.07.2020г.). Бизнесменът публикува събитието във Фейсбук.
Демонстрацията е под наслов "Единни срещу хунтата".
"ПРОТЕСТ БЕЗ ГРАНИЦИ ДО ПЪЛНО ВЪЗМЕЗДИЕ
✊🏼 Настъпи моментът, в който да превърнем страховете Им в реалност.
✊🏼 Настъпи моментът, в които идеология и политика нямат значение.
✊🏼 Настъпи моментът, в който трябва да сме ЕДИННИ.
Да защитим Конституцията и законността. Да се опълчим заедно срещу хунтата и техните наглост и своеволия.
В София. В Пловдив. В Бургас. Във Варна... Всички българи. Навсякъде. По всяко време. По всякакъв начин.
"Когато беззаконието се превърне в закон, съпротивата се превръща в задължение"
🤜🏼 Ние сме силата. Силата е в нас. 🤛🏼", пише той.