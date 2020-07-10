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Божков организира протест - "Единни срещу хунтата"

10 юли 2020, петък / 15:30; Коментари: 0
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Божков организира протест - "Единни срещу хунтата"

Васил Божков организира протест от 19ч днес (10.07.2020г.). Бизнесменът публикува събитието във Фейсбук.

Демонстрацията е под наслов "Единни срещу хунтата".

"ПРОТЕСТ БЕЗ ГРАНИЦИ ДО ПЪЛНО ВЪЗМЕЗДИЕ

✊🏼 Настъпи моментът, в който да превърнем страховете Им в реалност.

✊🏼 Настъпи моментът, в които идеология и политика нямат значение.

✊🏼 Настъпи моментът, в който трябва да сме ЕДИННИ.

Да защитим Конституцията и законността. Да се опълчим заедно срещу хунтата и техните наглост и своеволия.

В София. В Пловдив. В Бургас. Във Варна... Всички българи. Навсякъде. По всяко време. По всякакъв начин.

"Когато беззаконието се превърне в закон, съпротивата се превръща в задължение"

🤜🏼 Ние сме силата. Силата е в нас. 🤛🏼", пише той.

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