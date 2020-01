Наследството: Бизнес империята на Черната Мамба - Коби Брайънт

Send to Kindle

Наследството на Коби Брайънт се простира извън времето му на баскетболното игрище. Той беше известен и в света на бизнеса като човек, създаващ нови марки, инвеститор и ментор на други спортисти и основатели на компании, разказва CNN.



Както е известно, Брайънт почина в неделя при катастрофа с хеликоптер в Калабасас, Калифорния на 41-годишна възраст.



„В продължение на 20 сезона Коби ни показа какво е възможно, когато забележителният талант се смеси с абсолютна преданост към победата“, заяви в изявление в неделя мениджърът от НБА Адам Силвър. „Той беше щедър с придобитата мъдрост и виждаше като своя мисия да споделя с бъдещите поколения играчи.“



Отвъд игрището



Брайънт разнообрази кариерата си, като проби в света на инвестициите, още преди да напусне НБА. През 2013 г. той стана съосновател на дружеството за рисков капитал Bryant Stibel заедно с основателя на Web.com Джеф Стибел.



При създаването на компанията Брайънт следваше модела на подбран брой други спортни легенди, които успяха да превърнат уменията, развити на корта, в бизнес успех. Точният гард от Залата на славата на НБА Ървин "Меджик" Джонсън е сред първите през 1987 г., когато основава инвестиционна компания Magic Johnson Enterprises. Тя инвестира в редица големи бизнеси, включително Starbucks и нюйоркското летище LaGuardia.



Фирмата на Брайънт сега има повече от 2 млрд. долара активи, с инвестиции в десетки компании за технологии, медии и данни. Bryant Stibel има поне 10 успешни инвестиции, включително Dell и Alibaba. Тя също така има вложения в създателя на Fortnite - Epic Games, компанията за цифрови разплащания Klarna и фирмата за домакински продукти The Honest Company.



"Трябва да има силни предприемачи. Това е ключът за нас - да гледаме хората", каза Брайънт в интервю за CNBC през септември. "Да, важно е да виждаме и възвращаемост, нали? Но също така е важно да имаме страхотна възможност, страхотни взаимоотношения с нашите инвеститори, големи възможности с нашите предприемачи, които да им помогнат да растат и да ги поставят в ситуации, в които те могат да бъдат успешни."



Отделно от фирмата, Брайънт също направи милиони долари с инвестицията си в спортната напитка Body Armor, която през 2018 г. повиши оценката си, като продаде дял на Coca-Cola.



Репутацията на Брайънт като звезден спортист и създател на брандове беше един от ключовете към успеха. През 2016 г. той основава Granity Studios, медийна компания, която се фокусира върху творчески разкази около спорта.



С тази компания баскетболната звезда написа сценарий кратък филм, наречен „Dear Basketball“, който спечели наградата „Оскар“ за най-добър анимационен късометражен филм през 2018 г. Granity също така издаде набор от книги за млади хора, заедно с автобиографията на Брайънт “ The Mamba Mentality: How I Play".



Изграждане на марката Black Mamba



Брайънт, известен в баскетбола като "Черната мамба" (Black Mamba), започва да изгражда марката си като спортист в началото на кариерата си като рекламно лице на Nike.Брайънт за първи път подписва сделка с Nike през 2003 г. Той беше един от елитната група играчи в NBA, които през тази година подписаха с марката, включително ЛеБрон Джеймс и Кармело Антъни. Това помогна на компанията за спортни стоки да затвърди позициите си в света на баскетбола през следващите няколко десетилетия след пенсионирането на Майкъл Джордан през 2003 година.



С нарастването на успеха на Брайънт на игрището се разрасна и партньорството му с Nike. Марката пусна множество линии обувки и екипировка Kobe. През 2017 г. компанията изведе Брайънт на сцената с тогавашния изпълнителен директор Марк Паркър на годишната си среща с инвеститори, за да отбележи старта на новата бизнес стратегия на Nike.



Nike си партнира с Брайънт и Клуба за момчета и момичета от Лос Анджелис, за да открият през 2017 г. младежка баскетболна лига, наречена Mamba League, предоставяйки на стотиците деца безплатен достъп до спорта. По-късно Брайънт създава Спортната академия Mamba, за да осигури по-широка възможност за спортуване в редица спортове.

Брайънт е бил на път за мач от Mamba Sports Academy в неделя, когато хеликоптерът му се разби.

"Ние сме опустошени от днешната трагична новина. Отправяме най-дълбоките си съчувствия към най-близките до Коби, особено към неговото семейство и приятели", казва Nike в изявление в неделя. "Той беше един от най-великите спортисти на своето поколение и оказа неизмеримо влияние върху света на спорта и общността на баскетбола. Той беше любим член на семейство Nike. Ще ни липсва много. Мамба завинаги!".



Брайънт също участва в инициативата на НБА за разширяване на аудиторията извън САЩ, особено в Китай. През 2015 г. той работи с Alibaba Group, за да пусне документалния филм на баскетболната звезда „Музата на Коби Брайънт“ чрез Tmall Magic Box в Китай.

Сделката включваше и работа с Брайънт по създаването на нова платформа за социални медии, "която да доведе до нови пътища за свързване на младите хора на Китай директно с Коби и неговите философии", се казва в съобщение за пресата от Alibaba, обявяващо партньорството, пише economic.bg. Освен това компанията продава редица продукти с марка Kobe на своята платформа за търговия на дребно.

Брайънт също имаше договори за реклама с редица други марки през цялата си кариера, включително McDonald's, Sprite, Nintendo и Turkish Airlines.