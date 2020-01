Епичната военна драма „1917“ на Сам Мендес спечели „Златен глобус“ за най-добър филм и режисура

Рано тази сутрин на пищна церемония в The Beverly Hilton хотел в Холивуд, Калифорния, бяха връчени 77-те награди на чуждестранната преса в Холивуд – „Златен глобус”. С престижната статуетка в две от най-важните категории – за режисура и за най-добър филм - драма, се окичи забележителният военен епос 1917 на носителя на „Оскар“ Сам Мендес (007: Координати Скайфол, Снайперисти, Американски прелести).

В своята реч Сам Мендес сподели, че се надява хората да видят филма на голям екран „по начина, по който е замислен и направен да се гледа“. И наистина, 1917 предлага впечатляващо кинематографично преживяване, чиято сила може да бъде почувствана в пълна степен само в киносалона. Мендес, заедно с виртуозния оператор и носител на „Оскар“ Роджър Дийкинс (007: Координати Скайфол, Блейд Рънър 2049) заснемат филма с илюзията за един-единствен продължителен кадър, в който историята е разказана в реално време – събитията са пресъздадени и протичат за зрителите със същата скорост, с която се изживяват от героите във филма.

Това помага за по-цялостното потапяне на публиката в действието и усещането, че са в окопите заедно с войниците. 1917 e едновременно красива и жестока история за приятелство, чест и жертвоготовност, разкриваща малко позната страна на един от най-големите и тежки военни конфликти в историята на човечеството. Действието ни отвежда в разгара на Първата световна война, когато двама млади британски войници, Скофийлд (Джордж МакКей) и Блейк (Дийн-Чарлс Чапман), са натоварени с изпълнението на привидно невъзможна мисия.

В надпревара с времето те трябва да навлязат дълбоко във вражеската територия и да доставят съобщение, което ще предотврати стотици войници, сред които е и родният брат на Блейк, да попаднат в смъртоносен капан, подготвен от германците. Освен младите Джордж МакКей и Дийн-Чарлс Чапман, във филма участват още звезди от ранга на Колин Фърт, Бенедикт Къмбърбач и Марк Стронг, както и доказали се имена като Ричард Мадън, Андрю Скот, Даниел Мейс, Ейдриън Скарбъро, Джейми Паркър и др. Освен режисьор Сам Мендес е продуцент и автор на сценария заедно с Кристи Уилсън-Кернс (Penny Dreadful). Сред останалите продуценти са Пипа Харис (Пътят на промените, Away We Go), Джейн-Ан Тенгрен (The Rhythm Section, Спектър), Калъм МакДугал (Мери Попинз се завръща, 007: Координати Скайфол) и Брайън Оливър (Рокетмен, Черен лебед).

Връщаме се в 1917 на 24 януари само в кината.