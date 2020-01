Майката на откритото във водоем циганче излъгала, че е отвлечено

oa e oaaa oae ce oee a 3-ooo ee, aeo aoee aa e oce cea o oe a aeo. eoo e o e 182 o aaae oec, coe oo "oe aco, oo oca e, aao ce o oec acoeco, e ao ocaa a c oa cae oacoc a eooo eco, eo oao ae, ce aaa c aae o cooa o o, ao c oeceo oae". aea ce e aaa a 2 a ooo o. e ea ca c a o oa ocaa aaa ceo o oe. oa aa eaa aoee aa, eo aeaa a. aa ocaa e ao, a ocoaa, eo ee. e oa ee 3-ooo oee ce oao aao oaa, aaa TrffiNws. oaaaa ec a oee a, e eeo e aeo oa oeeo o eoa oa. ocece oae e o aoe aa. Ceecoo a 3 ea, e o oo ca a. ee e e aaoo eo o aeaa. Coe ee o e oao ce ae. aaa e o oc oo, a 25 o.