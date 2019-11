Страхотен успех! Български филм грабна голямата награда на фестивала в Котбус

Българският филм „Сестра“ спечели голямата награда на филмовия фестивал в Котбус, Германия. „Режисьорът Светла Цоцоркова рисува визуално впечатляващ, изпълнен с конфликти семеен портрет“, коментира международното жури решението си за връчване на приза за най-добър филм. Отличието е придружено с награден фонд от 25 000 евро.

За първи път цял женски ансамбъл беше отличен с наградата за най-добра актриса. Пет актриси получиха наградата за представянето си във филма “Shpia e Ages” на режисьора Лендита Зекирай. Те бяха наградени с общо 5 000 евро. Историята разказва за пет жени, които живеят в пустинята след войната в Косово, откъснати от мъжкото влияние. Филмът е копродукция на страните Косово, Албания, Франция и Хърватия.

За най-добър актьор на фестивала беше отличен Албан Укай за представянето му във босненския филм “Pun Mjesec” („Пълнолуние“). Той играе полицай, който решава да излезе от корумпиран кръг. Наградата за него също е 5 000 евро.

Руската трагикомедия “Yakutian: The sun above me never goes under“ с режисьор Любов Борисова спечели наградата на публиката с награден фонд 3 000 евро.

Фестивалът присъди награди на обща стойност около 75 000 евро.

30 години след падането на Желязната завеса, той отразява социално, исторически и лично “необичайните гледни точки, с които източноевропейското кино разказва своите истории”, обясни програмният директор Бернд Будер подбора на филмите.

Интересът към филмовия фестивал изглежда непрестанен. Както и през предходната година, 22 000 посетители присъстваха на програмните събития и тази година. Бяха прожектирани над 200 филма.