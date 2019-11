Кмет от ГЕРБ с тежки обвинения към Борисов!? (АУДИО)

e a e aa co o eaoaa oa a "a", oeo eoca, o e , "caae aoac", acae c-eceae oo oco. a eo ce a ac, oo oa eo e oe eea ca ocaaa .

"E-ece o a oa e oo oco. e oe a o a ee e aoea aaa cea a aa a ao (e. e.: ea a aoea) "Ea ae, a ao..." e c a e. oa o e, eceo co oaa a a e aaeo. Ooaa ce oa. Ea ce a oc. e e a e e ceoa ea. A aoa o e c a. eaa ca ca oo oaa oo oae. a a oe "oe" a ce ocec, a ce aa ea aoce eo aa. o ca oo a a c e. a ce c a eeo. oeo, oeo, a . a o eoao a aoa. Coe e "oe" cea e e eo oao aaae ocoa oee aoe", ce a a aca.

Coe oa a oa e oa e a e o, oo e oc eceae a E. oaa, aoca e aoac, ca ee, e ca a a oce o e a oco.

Eo aoo cae a coo, aeo o "a":

aee, aae caae ac, a oo e a a e o E, oo e oc eceae a aa, o, a eea oco ca ocaaa!

- oco a a e aoa c e e ac!

aoa !

eae ae ce!

e o e