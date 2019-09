Jason Derulo режисира и участва в музикалното видео на “Too hot”

Глобалният мултиплатинен звукозаписен артист Jason Derulo пусна новото си видео “Too hot”. Гледайте го тук чрез Warner Records. Режисирано от Derulo видеото е заснето в Лос Анджелис и включва най-горещите места и хора в града. Островните танци по модела на “Murder She Wrote” от Chaka Demus и Pliers се превръщат в секси салса движения, които Jason изпълнява със своята дама в клипа.

Песента пристига във време, когато двуезичния хит “Mamacita” (с участието на Farruko) е във вихъра си, последната стигайки до #1 в класацията Latin Digital Song Sales Chart. Тази есен Derulo се присъединява към звездния актьорски състав (Jennifer Hudson, Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, Judi Dench, Rebel Wilson, James Corden) за филма, адаптация на „Cats”, който излиза на голям екран на 20 декември от Universal Pictures.

За Jason Derulo: Със 130 милиона глобално продадени записа, Jason Derulo е много силен мултиплатинен изпълнител, автор на песни и артист, чийто скорошен сингъл „Goodbye" с David Guetta ft. Nicki Minaj и Willy William събра само в Spotify над 173 слушания. Парчето “Colors”, химн на Coca-Cola за 2018 FIFA World Cup наброява 221 стриймвания във всички платформи. Разбиващият хит “Swalla” достига 913 слушания и 1.3 милиарда гледания в YouTube. Много от хитовете му достигат платинен статус. Пробивният му сингъл "Whatcha Say" е печелил 5 пъти, "Talk Dirty," "Want To Want Me" и "Ridin' Solo" [feat. 2 Chainz] – 4 пъти, "Wiggle" [feat. Snoop Dogg] – 3 пъти. "Trumpets" и "In My Head" са с двойно платинени сертификати. Други песни са "Marry Me," "The Other Side," "It Girl," "Get Ugly" и "Don't Wanna Go Home". Стриймовете продължават да растат, надвишаващи 15 милиарда и почти 6 милиарда гледания в YouTube. По радиото музиката му обхваща аудитория от над 22 милиарда слушатели със зашеметяващите 4,4 милиарда ротации. Jason Derulo е участвал в Monday Night Football theme, инвеститор е в много предприятия, включително Catch L.A. и Rumble Boxing със Sylvester Stallone и Ashton Kutcher, както и партньор в Warner Chappell с издателската си компания Future History.