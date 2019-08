НАП продава атрактивни имоти

eaa caa Ceeaa caa oa a o e ce a-oe eoe a oe a aoaaa ae a oe o. o e c oao eaaee - oc, c aaa acoea o 84 . . oaaaa a ea e 133 800 . Eaece aoeca a aa a Acaaa caa aooo co ca ce eaae oe o Aea. oa aa o 15,00 . . o 19,68 . ., a ee ca coeo o 7 500 o 9 000 .

C oe o oeae oe ce oa aco ao ae a cocee . e Cae a A o a e ec ecea a 2019 . ca oee 428 a c ao o aaae, ao eaae oa ca a 3 536 801 .,oa Trffinws. caa ca e o o oae a oee o, e, C o aae a ccoce. a oee oooc ooco e oe ao oc oe a . aa ao 56, c oaaa a ea 37 500 ., eaa o Aea eooaa oea , oceee oaaa ee caa a A.