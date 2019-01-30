В 1435 училища и детски градини не се учи днес

В 1435 училища и детски градини днес, 30 януари 2019 г., са преустановени учебните занятия.

От днес в грипна ваканция са учениците от 52 училища в област Търговище.

Продължава грипната ваканция за учениците от 267 училища в София-град, от 194 училища в Пловдивско, 124 училища в област Благоевград, 122 училища във Варненско, 105 - в област Плевен, и 41 - в област Кюстендил.

В 83 училища в област Велико Търново, в 80 училища в област Хасково, в 70 - в област Русе, в 59 - в област Разград, и в 72- в област Кърджали, също няма учебни занятия.

Учениците от 61 училища в област Монтана, от 40 училища в област Враца и от 32 училища и три детски градини в област Видин също не ходят на училище.

Няма учебни занятия още в 11 училища в София област, в 7 - в област Ловеч и в 4 училища в община Белово, област Пазарджик.

Поради лоши метеорологични условия не се учи в 8 училища в област Смолян.