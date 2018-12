Звездите, които ни напуснаха през 2018

През изминалата 2018 година ни напуснаха редица звезди, огрявали музикалната и културна сцена. Имена, с чийто талант са израснали поколения. Припомняме ви ги.

На 16 август кралицата в соул музиката Арита Франклин почина на 76 години. През цялата си продължителна кариера певицата е спечелила 18 награди "Грами", включително и една за цялостно творчество. Сред хитовете на поп-иконата са "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman (1968), "Dreaming Day" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love“ (1985) и "A Rose Is Still A Rose" (1998).

Шарл Азнавур, последният ярък представител на френския шансон, почина на 1 октомври в дома си в Прованс, Южна Франция. Прочул се с песните си "La Boheme", "La Mamma" и "Emmenez-moi", той бе известен също с ангажирането си в полза на Армения и с написването на песни за други изпълнители, като Жулиет Греко, Жилбер Беко и Едит Пиаф.

На 20 април, Тим Берглинг, един от най-популярните и влиятелни съвременни диджеи, известен под псевдонима Авичи, почина на 28 годишна възраст.

На 6 октомври, на 85-годишна възраст почина испанската оперна звезда Монсерат Кабайе. Кабайе е прочута със своето белканто и интерпретациите си на роли от Росини, Белини и Доницети.

На 26 ноември, на 77-годишна възраст почина една от легендите на световното кино, италианският режисьор Бернардо Бертолучи. Той е автор на шедьоври като „Последно танго в Париж”, „Открадната красота”, „Последният император”, „Мечтатели” и други.