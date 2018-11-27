Товарен влак прегази мъж в Казанлък, съобщиха от ОД на МВР в Стара Загора. Инцидентът станал малко след полунощ. Загиналият е мъж на 37 години от с. Горно Сахране. Той бил блъснат край гара Казанлък от товарен влак, управляван от 31-годишен машинист. Пострадалият бил откаран в болница, къдетое починал. По случая е образувано досъдебно производство.