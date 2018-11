Транспортна стачка в Гърция

На 28 ноември се очаква 24-часова стачка на служителите в гръцкия транспорт, съобщават от пресслужбата на МВнР.

Тя е организирана от Общогръцката морска федерация. Тя ще продължи от 00,01 ч. до 24,00 ч., като всички категории кораби ще останат в пристанищата и няма да обслужват линиите. Сънародниците ни, желаещи да получат повече информация, могат да се свържат с българското посолство на следните телефони: 00302106748105, 0030 2106748106, 0030 2106748107 и 00306937096220.

Гражданите могат да се свързват и с бреговата охрана в Гърция и туристическите компании, чиито услуги са използвали при резервациите.

За същата дата (28.11.2018 г.) Генералната конфедерация на гръцките работници също е обявила 24 часова общогръцка стачка. Автобусите в Атина ще се движат от 09.00 до 21.00 ч.

Същевременно според гръцките медии служителите в метрото, електрическата градска железница, трамваите и тролейбусите са взели решение да спрат работа на обявения за общата стачка ден.

Министерството на външните работи съветва българските граждани, които пребивават или пътуват до Гърция, да следят за актуална информация, тъй като данните относно предвидените стачни действия се променят.

Министерство на външните работи на Република България

Дежурен телефон за запитвания от медии в дирекция "Пресцентър":

‪+359 2 948 22 18, е-mail: info@mfa.bg

Денонощен телефон за съдействие на български граждани в чужбина на дирекция „Ситуационен център”:

+359-2-948-2404; +359-2-971-3856

Телефон за сигнали за корупция, конфликт на интереси на служители на МВнР:

‪080016070 – от България; +359-80016070 – от чужбина

Телефон за неспешна информация за граждани в приемната на МВнР:

‪+359-2-948-2018; +359-2-971-1054

Телефон за спешни случаи на ЕС: 112

