Тежка катастрофа във Врачанско

Тежка катастрофа със загинал пътник е станала вчера по обяд на пътя между Мизия и Оряхово. Катастрофират лек автомобил „Форд"-Мондео и лек автомобил „Фолксваген"-Поло. 27-годишен мъж от с. Галово, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, навлиза в насрещната лента и блъска правилно движещият се лек автомобил „Фолксваген Поло“.



Убит е 24-годишен пътник от лекия автомобил „Форд Мондео“. С различни наранявания са още трима пътници от същия автомобил, както и водачът на лекия автомобил „Фолксваген Поло“. Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни.