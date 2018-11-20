Тежка катастрофа във Врачанско
20 ноември 2018, вторник / 11:03; Коментари: 0
» Абонирай се безплатно за НОВИНИТЕ всеки ден » Напиши статия и ти
Тежка катастрофа със загинал пътник е станала вчера по обяд на пътя между Мизия и Оряхово. Катастрофират лек автомобил „Форд"-Мондео и лек автомобил „Фолксваген"-Поло. 27-годишен мъж от с. Галово, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, навлиза в насрещната лента и блъска правилно движещият се лек автомобил „Фолксваген Поло“.
Тежка катастрофа със загинал пътник е станала вчера по обяд на пътя между Мизия и Оряхово. Катастрофират лек автомобил „Форд"-Мондео и лек автомобил „Фолксваген"-Поло. 27-годишен мъж от с. Галово, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, навлиза в насрещната лента и блъска правилно движещият се лек автомобил „Фолксваген Поло“.
Убит е 24-годишен пътник от лекия автомобил „Форд Мондео“. С различни наранявания са още трима пътници от същия автомобил, както и водачът на лекия автомобил „Фолксваген Поло“. Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни.
Няма мнения по темата
Публикувайте отговор »
Публикувайте отговор »