Девети София Индипендънт Филм фест

С прожекция на биографичния филм McQueen тази вечер от 19:00 часа в кино „Люмиер“ стартира деветото издание на единствения по рода си фестивал на независимото кино у нас Sofia Independent Film Festival. В дните от 26 октомври до 3 ноември в Дом на киното, Люмиер Лидл, Одеон, Г8 и Евро Cинема ще бъдат прожектирани филми от 4 континента, „because honest is the new sexy”!

30 филма ще се борят за престижните награди в категориите за игрален, документален и късометражен филм, а извънконкурсната програма ще ни срещне с най-добрите заглавия от световните кино афиши за последните 12 месеца, старателно подбрани от новия екип на фестивала.

Скот Хилиър - операторът на носителя на оскар Twin Towers и директор на фестивала ЕCU ще бъде специален гост и ще проведе уърк шоп More Than A Script Competition на 27 октомври в КИНО КУЛТУРА.

Със специален акцент към късометражното кино, в тазгодишното издание ще видим изключителни заглавия, част от които за първи път се качват на голям екран у нас. А с лентата „Поетът и дяволът“ на 30 октомври в 18:30 часа в кино „Одеон“ ще отпразнуваме 60-годишнината на Владо Пенев. В навечерието на юбилея си, актьорът ще бъде специален гост на прожекцията, която ще зарадва киноманите и любителите на София Индипендънт Филм Фестивал.

На специална вечер, посветена на алпиниста Боян Петров, ще гледаме филма “Лятото свършва през юни”, който представя изкачванията на два осемхилядника - Гашербрум II (8 036 м) в Каракорум през юли 2017 г. и Даулагири (8 167 м) в Хималаите през септември 2017 г. - последните два върха от Хималайската корона, успешно изкачени от Боян. Филмът ще може да бъде видян на 28 октомври, в 18:00 часа, в кино „Люмиер Лидл“. Специални гости на прожекцията ще бъдат Радослава Ненова – жената до Боян, Стефан Стефанов и Петя Колчева - алпинисти и негови приятели.

Извън състезателната програма на София Индипендънт Филм Фестивал, носител на Оскар през 2018 г. за чуждоезичен филм, е и лентата „Фантастична жена“. Филмът разказва историята на Мaрина - трансексуална жена, която работи като сервитьорка и певица в нощен клуб. Една вечер мъжът на живота ѝ умира, но Марина е лишена от възможността да скърби за своя любим. Това е филм за живота след смъртта и за силата да накараш себе си да продължиш напред, въпреки бурята, която бушува в сърцето. По време на фестивала лентата може да бъде видян три пъти. Първата прожекция е на 27 октомври в 19:00 часа в Дом на киното. Тези, които няма да могат да се насладят на филма тогава, ще имат възможността да отидат на следващия ден – 28 октомври в 20:45 часа в кино „Одеон“ или на 31 октомври в 20:30 часа, отново в Дома на киното.

В конкурсната програма ще участват 30 филма от целия свят, които ще се борят за голямата награда, осигурена от NU BOYANA FILM STUDIOS. В състезанието са и три български ленти, сред които „Упражнение за доверие“ на Вилма Карталска, който влезе в септемврийското издание на Changing Face International Film Festival в Сидни и през 2019 г. ще се бори за голямата награда.

Със световна премиера в рамките на фестивала очакваме филма „Лоша компания“ на режисьорът Джош Слейтс. „Изключително развълнуван съм, че премиерата на филма ще бъде именно в България“, споделя самият Слейтс. Филмът разказва историята на една авторка, която проправя своя път на турне на книгата си.

Ерудирано петчленно жури ще има нелеката задача да оцени филмите в състезателната програма и да избере най-добрите сред тях. В състава на журито влиза Галина Тонева – продуцент и един от основателите на „Гала Филм“ ООД 1995 г. По образование е журналист и икономист. Завършва европейската програма за продуценти „Изток-Запад“ в Чехословакия. Повечето ѝ филми са международни познати, а наградите – над 60.

Александра Цветкова е PR специалист, ориентиран във филмовата индустрия. Работи като PR&Creative Manager в едно от водещите филмови студиа в Европа като отговаря за връзката с потенциални клиенти, както и със съществуващи такива. В работата си е допринесла за създаването на множество кампании и инициативи.

Иван Владимиров е сценарист и режисьор. Негов е филмът „Валсове и танга от село Бела вода“, участвал е в състезателните програми на различни конкурси. Сърежисьор е на игралния филм „Кецове“.

Над 25 игрални и безброй документални филми има Лорис Сърци. Той е роден в Рим и има магистърска степен по продуцентство от UCLA през 2003 година. Сценарист е на няколко проекта и театрален режисьор на постановки, сред които “Фантомът на операта“.

Актьорът Иван Юруков завършва НАТФИЗ през 2004 г. в класа на проф. Стефан Данаилов. От 2005 г. до днес е в трупата на Народен театър „Иван Вазов“, като е играл на сцените на повечето столични театри. Не по-малко богата е кино биографията му. Започва с късометражни филми, а с тях започват и наградите. В момента работи по първия си пълнометражен филм „До последния каприз“.