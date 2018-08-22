Отново гасиха възникнало огнище над Карлово
22 август 2018, сряда / 11:11; Коментари: 0
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Тази нощ над Карлово горски служители и няколко полицаи успяха да овладеят нов пожар, който възникна срещу местността Боров триъгълник, където изгоряха 100 дка горски фонд. Възпламеняването е било овладяно за около 3 часа. Новият пожар е обхванал около 300 кв. м. отново горски масиви.
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