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Отново гасиха възникнало огнище над Карлово

22 август 2018, сряда / 11:11; Коментари: 0
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Отново гасиха възникнало огнище над Карлово

Тази нощ над Карлово горски служители и няколко полицаи успяха да овладеят нов пожар, който възникна срещу местността Боров триъгълник, където изгоряха 100 дка горски фонд. Възпламеняването е било овладяно за около 3 часа. Новият пожар е обхванал около 300 кв. м. отново горски масиви.

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