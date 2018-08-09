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Ново силно земеттресение раздруса индонезийския остров Ломбок

9 август 2018, четвъртък / 10:33; Коментари: 0
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Ново силно земеттресение раздруса индонезийския остров Ломбок
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Нов трус разлюля индонезийския остров Ломбок, който в неделя преживя земетресение с магнитуд 6,9, предаде БНР. Трусът от днес е бил с плитко огнище – на 12 километра дълбочина, а епицентърът – в североизточната част на острова. Няма опасност от цунами. Съобщава се обаче за рухнали сгради и много хора, избягали панически от къщите.

Това е третият силен трус в Ломбок за малко повече от седмица. Предишният – на 5 август, взе над 130 жертви, десетки хиляди останаха без покрив. 

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