Земетресение в Черно море тази сутрин
Земетресение с магнитуд 3.4 е регистрирано тази сутрин в района на Черно море.
Това съобщават от Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, предаде dariknews.bg.
Трусът е станал днес, 27 април, в 6:35 часа и е с епицентър на 100 км. от Варна и на 480 км. от София.
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