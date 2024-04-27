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Земетресение в Черно море тази сутрин

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Земетресение в Черно море тази сутрин

pikist
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Земетресение с магнитуд 3.4 е регистрирано тази сутрин в района на Черно море.

Това съобщават от Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, предаде dariknews.bg.

Трусът е станал днес, 27 април, в 6:35 часа и е с епицентър на 100 км. от Варна и на 480 км. от София.

#земетресение #Черно море

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