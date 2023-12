The Times: Авдеевка е на път да падне под руски контрол

Авдeевка, градът в Източна Украйна, в който се водят едни от най-интензивните боеве по време на войната, е на ръба на "неминуемо падане" под контрола на руските сили. Като една от основните причини е липсата на боеприпаси, пише The Times, цитиран от Агенция "Фокус".



В депеша на бившия кореспондент на британския вестник в Киев се посочва, че украинските войски, защитаващи фронтовата зона, са "лишени от боеприпаси" и са затруднени в опитите си да отблъснат настъпващите вражески войници.



Недостигът на снаряди принуждава войници като сержант Тарас, с поизивна "Физрук", 31-годишен миночистач да вземат невъзможни решения на живот и смърт. Войските са "обкръжени и с малко амуниции, тези елитни войски излизат да развалят Новата година на Путин", пише The Times.



"През лятото имахме десет пъти повече боеприпаси, при това с по-добро качество" е коментирал украинският войник. "Американските патрони се доставят на партиди с почти еднакво тегло, което улеснява коригирането на огъня Сега имаме снаряди от цял свят с различно качество, а получаваме само 15 за три дни. Миналата седмица получихме партида, пълна със сачми", е споделил той.



Вместо да обстрелват руснаците веднага щом се приближат на разстояние, те трябва да изчакват, за да се уверят, че се насочват към позициите им, и да поразяват само големи групи, допълва The Guardian.



"Трябва да контролираме сектора си от 4 км разстояние, за да можем да убием няколкостотин руски войници, преди да стигнат до пехотата ни, и да вземем само няколко ранени" е допълнил той. "Но без боеприпаси не можем. Когато става дума за двама или трима войници, вече не стрелям, а само когато ситуацията е критична, да речем десет момчета близо до нашата пехота. Ако патроните ни не са с еднакво тегло, следващият патрон ще прелети двеста метра покрай руснаците. И тогава вече ще е твърде късно".



След публикуването на статията на The Times, на 8 декември руските войски са провели настъпателни операции близо до Авдеевка и са превзели пречиствателните съоръжения на града, посочи Институтът за изследване на войната (ISW).



Геолокационни кадри, публикувани на 8 декември, показват, че руските войски са напреднали към пречиствателната станция южно от Красногоровка (5 км северозападно от Авдиевка).