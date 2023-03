В 18 масови храни вече се влага хитин от насекоми СНИМКИ

В постове във Фейсбук и в публикации в информационни сайтове се публикуват списъци с храни, в които може да се добавят насекоми на прах, целящи дезинформация на хората и внушавайки опасност за здравето, информира БНР.

Един от сайтовете цитира като достоверен източник Официалният вестник на Европейския съюз /Official Journal of the European Union, според който действително Европейската комисия разрешава пускането на пазара в рамките на Съюза на замразени, под формата на паста, сушени и прахообразни форми на ларви на Alphitobius diaperinus (малък мрачник).

От 2022 година вече може да се влагат в храните продукти от насекомите – на ларвата на малкия мрачник, одобрени от Европейския съюз. Насекомите, предназначени за човешка консумация, попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно новите храни.

Те са вписани в списъка на Европейския съюз на новите храни, който може да бъде видян в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 година за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни.

В края на такива и сходни публикации е внушено как веществото хитин, съдържащо се в добавката за храна, може да нанесе вреди върху човешкото здраве и дори и да предизвика заболяване от рак.

ТВЪРДЕНИЕ: Хитинът в насекомите на прах предизвиква рак и други заболявания

Безопасен ли е хитинът и какво представлява той?

Проф. Николай Начев, преподавател по етология и еволюционна морфология в катедра "Биология" на Факултета по природни науки към Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", отговаря на този въпрос:

ХИТИНЪТ е тип белтък, който се съдържа най-много във външния слой на членестоногите. Това означава, че хитин има не само в насекомите, но и в голяма част от морските дарове, които се консумират често, без това да е довело до тежки странични ефекти, които да са директно следствие от наличието на хитин.

По думите на проф. Начев той няма никаква хранителна стойност и ако се погълне ще бъде изхвърлен през храносмилателния тракт, защото в човешкият организъм няма ензими, които да го разградят. Хитинът би могъл единствено да раздразни червата, защото тази маса не би могла да бъде добре смляна. Има и научни статии, в които се говори за възможни алергични реакции, но те са прекалено малко на този етап, казва още проф. Начев.

Насекомите са в диетата на хората на много места по света, основно тропически райони. За един тунизиец или индус, както и в Мароко, яденето на насекоми сигурно ще предизвика отделяне на стомашен сок. Те са свикнали с този тип храна от деца.

По думите на проф. Начев, за да бъде разрешена употребата на насекоми в различни храни, е нужно провеждането на изследвания, които ще отнемат години. Хитинът ще бъде изолиран, а в храните ще бъдат влагани единствено протеинът от насекомите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Твърдението, че хитинът от насекомите на прах предизвикват развитието на рак и други заболявания е НЕВЯРНО. Насекоми, в чийто екзоскелетна обвивка се съдържа хитин, се използват за храна в много държави, които ги приготвят по различни начини. Въпреки че той няма хранителна стойност, хитинът се отделя през храносмилателният тракт.