Ново разкритие: Ружа Игнатова не е застреляна и изхвърлена на парчета в морето

Ружа Игнатова не е застреляна и изхвърлена на парчета в Йонийско море през ноември 2018 г. “24 часа-168 истории” се сдоби с ексклузивен документ, подписан от мъж на име Дънкан Артър, който днес е защитен свидетел, а преди години гравитирал в близкото обкръжение на криптокралицата. Той оборва новината за убийството й, разказвайки, че братът на създателката на OneCoin Константин Игнатов е провеждал “редовен и директен телефонен контакт” с нея до март 2019 г. Тоест тя е била жива тогава – точно 5 месеца след предполагаемата екзекуция. Според документи,открити в дома на убития Любо Полицая, Ружа Игнатова е била ликвидирана, нарязана и изхвърлена в Йонийско море преди пет години по поръчка на Христофорос Аманатидис-Таки.

Подписаните от свидетеля признания, които отхвърлят тази версия, са изпратени и до българското Министерство на правосъдието чрез адвоката на жертвите Джонатан Леви.

“Aз съм гражданин на Република Ирландия и Република Южна Африка, a в момента живея на тайно място във Великобритания – обяснява Дънкан. – Бях нает от вече несъществуващата английска компания RavenR Capital Ltd, която беше семейният инвестиционен офис на Ружа Игнатова. Гари Гилфорд – английският й адвокат, отговаряше за кантората. Номинално бях и главен директор по съответствие на нейната компания. Вербува ме лично Ружа през 2016 г. и първоначално се отчитах директно на нея, а след това и на нейния наследник Константин Игнатов. През времето, в което работех за RavenR Capital Ltd. и OneCoin Ltd, вярвах, че това е законно бизнес начинание. Един от проектите, по които действах за OneCoin, беше създаването на Dealshaker и NewDealShaker – онлайн пазари за физически лица за закупуване на продукти с криптовалутата OneCoin.“

Дънкан Артър казва, че доброволно е сътрудничил на Министерството на правосъдието на САЩ, както и на лондонската полиция в разследването. Започнал разговори със службите на 6 март 2019 г. Тогава към него се обърнали двама специални агенти на Службата за вътрешни приходи на Съединените щати. Искали да разберат повече за взаимоотношенията му с брата на Ружа – Константин.

“Непосредствено преди ареста си в Америка Константин Игнатов даде лаптопа си на мен със спешни и конкретни указания да го доставя веднага в България – спомня си той в документа. – Аз придружих Игнатов по време на пътуването му до САЩ в края на февруари 2019 г. Участвах в срещи, свързани с Dealshaker, NewDealShaker.com и OneCoin.

След като властите му върнаха лаптопа, той ми го даде и ми каза да го занеса в София, за да го предам на майка му Веска Игнатова. Взех го със себе си и напуснах Америка. Пътувах до София през Истанбул и Лондон без инциденти. Връчих го на Веска.” (Константин Игнатов беше арестуван на 6 март 2019 г. на международното летище в Лос Анджелис, но стана защитен свидетел – б. р.)

Каква информация е съдържало устройството?

Според Дънкан в лаптопа имало подробности за финансовите сделки на OneCoin в Лондон, Кипър, Макао, Малайзия, Дубай, Хонконг, Тайланд, Германия, Мадагаскар, Венецуела, Панама и България. Фигурирала и информация за разпореждането с активи, включително банкови сметки, инвестиции, свързани бизнес начинания, ценности и недвижими имоти в милиарди долара.

“Посетих централата на OneCoin в София много пъти, имал съм срещи там с Ружа Игнатова, Константин Игнатова, Веска Игнатова и Ирина Дилкинска. Бях и гост на пищното парти на Ружа в имението й в Созопол, което беше по повод кръщенето на дъщеря й Давина. Наблюдавах и знаех за следните OneCoin активи, закупени с инвеститорски пари в България: недвижим имот, яхти, коли, бижута, дизайнерски луксозни артикули, бизнеси. Гари Гилфорд ми каза, че той и друг съветник на OneCoin – Франк Шнайдер, са създали фонд за дъщеря й в координация със София.”

Най-интересният детайл от документа е по повод информацията от последните дни за убийството на криптокралицата.

“Прегледах новината, публикувана на 17 февруари 2023 г. в издание на български език – историята твърди, че Игнатова е била убита през ноември 2018 г. и нарязана на малки парченца, които по нареждане на предполагаем наркотерорист, живеещ в Дубай, се хвърлят в морето – пише Дънкан. – Статията дава повече подробности за разследването, което било потушено от елементи на българската полиция. Представя и това, което нарича “доказателство” за тази конспирация, като документи на убит полицай. Имах близки работни отношения с Константин Игнатов, когато беше арестуван в Лас Вегас през март 2019 г. от американските власти. Знам, че той поддържаше редовен и директен телефонен контакт с Ружа до март 2019 г., дълго след предполагаемия заговор за убийство.”