Емблематичната марка M&M'S® на Mars представя нов герой за първи път от десетилетие насам

За пръв път от 10 години насам M&M'S®, водеща марка от семейството на Mars, разширява сладкия си екип с въвеждането на нов герой – бонбон с името Лилавата (Purple). Междувременно, брандът ще продължава да използва глобалното си влияние за създаване на по-добър свят и да помага на все повече хора да се чувстват приобщени.

Лилавата – новият член на семейството на M&M'S®, е отличаващ се женски персонаж, който подкрепя дамите и е фокусиран върху сплотяването им. Отличава се с умението да изразява себе си открито и да приема себе си такава каквато е. Нейното ясно самосъзнание е движещата сила зад естествения ѝ чар и приятно-странна природа. Тя се присъединява уверено към останалите шест главни герои на M&M'S® с мисията да насърчава хората по света да се гордеят с идентичността си, защото това ги прави уникални.

Скорошно проучване[1] показа, че поколението Z (което днес представлява една трета от населението[2]) оценява и държи на индивидуалността, приобщаването и автентичността, като това са водещите ценности, които ги сближават. Съвременното обществото все по-усилено насърчава хората да приемат себе си такива каквито са и да се гордеят с уникалността си. Отчитайки това и опирайки се на тези ценности, M&M'S® си е поставила амбициозната цел и мисия да спомогне за увеличаване на чувството за принадлежност на 10 милиона души до 2025 г.

„Годината е много важна за марката M&M'S и Mars и ние с гордост следваме мисията да създадем свят, в който всеки се чувства приет и принадлежащ. Представянето на най-новия бонбон на M&M'S – Лилавата, е следващата стъпка в нашето пътуване за постигане на целите ни. Вярваме, че много фенове на марката ще се припознаят в нея. Честността ѝ и факта, че се гордее с различността си, я открояват и я правят уникална. Това е една и от основните цели на компанията – да мотивира хората да премахнат бариерите, които им пречат да покажат различията си и да се чувстват приобщени“, каза Ваня Вагич, мениджър „Корпоративни въпроси“ в Mars, Inc. за региона UBBAI.

Но това не е всичко! Вярвайки, че забавлението е един от най-ефективните инструменти на марката за създаване на взаимоотношения, Лилавата ще се представи по подобаващ начин с дебютна песен, посветена на доброто, и клип към нея. Идеята е чрез силата на музиката, която има неповторимата способност да обединява, хората да бъдат стимулирани да приемат своята истинска същност. По време на първото си международно изпълнение, Лилавата получава силна подкрепа от останалата част от екипа на M&M'S – Червеният, Жълтият, Оранжевият, Кафявата, Синята и Зелената, заедно с музикантите, танцьорите и артистите, които са подбрани за целта внимателно, въз основа на тяхното възприемане на ценностите на M&M'S, талант, способност да обединяват хората и да приемат себе си.

Феновете могат да чуят новото парче в социалните мрежи на M&M'S и във всички големи стрийминг платформи за музика, като същевременно могат подкрепят разнообразните и приобщаващи изкуства, защото при всеки стрийминг на видео ще бъде направено дарение от 1 долар (до 500 000 долара общо) за Sing for Hope. Партньорството със Sing for Hope е част от The M&M'S FUNd – глобална инициатива, чиято цел е чрез предоставяне на ресурси, менторство, възможности и финансова подкрепа в областта на изкуствата и развлеченията, да гарантира изпълнението на мисията на марката – хората имат достъп до преживявания, в които всеки се чувства принадлежащ.

Компанията Mars от много години обръща голямо внимание на социалните проблеми и темата за приобщаването, освен за да подобри бизнеса си, но и да повиши информираността на обществото за предизвикателствата, пред които са изправени ежедневно уязвимите групи. Това, наред с други неща, включва ангажираност към формирането на балансирани по отношение пола мениджърски екипи, управление на разнообразието в рекламите (водено от Института Geena Davis) и участие инициативите за борба със стереотипите на организацията „ООН жени“.

Допълнителна информация относно новия герой на M&M'S феновете могат да открият в акаунтите на M&M'S във Facebook, Instagram, Twitter, или да отидат на MMS.com

ЗА MARS, INCORPORATED

